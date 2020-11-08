Kamerunlu Mekui Nevşehir'e hayran kalınca yerleşti! Bu işi yapıp para kazanmaya başladı

MORİTANYA'da yaşayan Kamerunlu Simon Ebale Mekui, tatil için geldiği Kapadokya'ya hayran kalınca ailesi ile birlikte Nevşehir'e taşındı. 10 yıldır burada yaşayan Mekui, 15 yaşındaki oğlu Ali Mekui ile birlikte kiraladığı atölyede ahşap ürünlerinden yaptığı hediyelik eşyalarla geçimini sağlıyor.

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Moritanya'da yaşayan Kamerunlu Simon Ebale Mekui, 2010 yılında eşi Kery Maliek Traore (42) ve oğlu Ali Mekui ile birlikte tatil için Kapadokya'ya geldi. Bölgenin coğrafyasından ve insanların kendisine sıcak yaklaşımından etkilenen Mekui, Moritanya'dan ayrılarak Nevşehir'de yaşamaya başladı.



Kentte kiraladığı evin altına atölye kuran Mekui, ailesinin geçimini sağlamak için insan ve hayvan şekilli ahşap hediyelik eşyalar yapmaya başladı. Hediyelik eşyaların beğenilmesi ve çok sipariş gelmesi üzerine Mekui, Nevşehir toptancılar sitesinde atölye kiraladı. Burada 15 yaşındaki oğlu Ali Mekui ile çalışmalar yapan Kamerunlu Simon Ebale Mekui, yaptığı ahşap ürünleriyle herkesi kendine hayran bıraktı.







"Aileme bakabilecek kadar kazanabiliyorum"

Nevşehir'i çok sevdiğini söyleyen Mekui, "Nevşehir’i çok seviyorum, kendimi onlara çok yakın buluyorum. Oğlumla birlikte ahşap tasarımlar yapıyoruz. Yaptığımız ürünler büyük ilgi görüyor. Ahşap oymalı ve işlemeli kapıların yanı sıra, isteğe bağlı olarak her türlü hayvan figürünü ahşap ürüne yansıtabiliyoruz. Göreme, Ürgüp, Avanos gibi turistik işletmelerin yanı sıra iş insanları ofislerinde yaptığımız ürünleri sergiliyor. İşlerimiz de çok iyi gidiyor. Aileme bakabilecek kadar kazanabiliyorum" dedi.



Sempatik hareketleriyle Nevşehirlilerin de sevgisini kazanan 5 çocuk babası Simon Ebale Mekui, İtalya'nın başkenti Roma'da 6 yıl ahşap ağırlıklı dekorasyon eğitimi aldığını söyledi.