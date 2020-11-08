İzmir depreminde hayatının en zor anını yaşadı! 17 kişiyi tek tek o teşhis etti

Çok güzeldi, melek gibiydi: Yaşananları üzüntüyle anlatan Turbaş "Çok büyük bir gürültüyle oldu. Toz bulutu dağıldıktan sonra eşimi ve çocuğumu kurtarmaya koştum. Bir can pazarı oldu. Ama inanamadığım şu üst kattakiler hiçbir şey olmamış gibi ayağa kalktılar. İnanamadım. Üstlerindeki o çatı gitmişti. Çatı falan yoktu. Bazı insanlar burnu bile kanamadan kurtuldu. Ama diğerleri çok kötüydü. Tanıdığım herkes Elalar, en son çıkan Seda, çok güzel, çok iyi bir kızdı. Onu da ben teşhis ettim. Çok güzeldi, melek gibiydi. Ailesi de duyarsa bilsin hepsinin yeri cennettir benim gözümde” diye konuştu.