HDP'den ABD'nin yeni başkanı Joe Biden'a tebrik mesajı barışçıl politika istediler

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun ardından HDP'de, ABD'deki başkanlık seçimini kazanan Joe Biden'ı kutladı. HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar, Biden ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris’e tebrik mesajı gönderdi. Açıklamada “Barışçıl bir dış politika gibi gündemlere öncelik verip desteklemesini umut ediyoruz” ifadesinde bulundu.

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Amerika'da 3 Kasım'da yapılan başkanlık seçimlerini, Cumhuriyetçilerin adayı Başkan Donald Trump'ın karşısına çıkan Demokrat Parti adayı Joe Biden kazandı. Biden'ı Türkiye'deki siyasetçilerden ilk olarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tebrik etti. CHP'nin ardından HDP de Biden'ı kutladı.

HDP'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Buldan ve Sancar'ın kutlama mesajında, "Ağır pandemi koşulları altında yürütülen rekabetçi bir seçim kampanyası sonucunda ABD Başkanı seçilmenizden dolayı Halkların Demokratik Partisi adına sizi kutluyoruz. Sayın Kamala Harris'in Başkan Yardımcısı seçilmesini Amerika'nın demokrasi tarihinde önemli bir başarı ve dönüm noktası olarak görüyoruz." ifadelerine yer verildi.

ABD'den barışçıl politika istediler

Mesajda ayrıca, şunlar da kaydedildi:

"Amerika politikalarının demokrasi, insan hak ve özgürlükleri, sosyoekonomik adalet, cinsiyet eşitliği, iklim değişikliğine ekolojik yaklaşım ile etik ve barışçıl bir dış politika gibi gündemlere öncelik verip desteklemesini umut ediyoruz."