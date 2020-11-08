Sakarya'da kendisinden haber alınamıyordu! Acı gerçek ortaya çıktı
SAKARYA’nın Karasu ilçesinde, yakınlarının birkaç gündür haber alamadığı Semih Toka (31), evinde ölü bulundu.Abone ol
Karasu Yalı Mahallesi’nde bir apartman dairesinde yalnız yaşayan Semih Toka’dan 3-4 gündür haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine Toka’nın evine gelen polis, çilingir yardımıyla içeri girdi. Ekipler, evde Semih Toka’nın cansız bedeniyle karşılaştı.
Toka’nın vücudunda herhangi bir yara izi bulunmazken, savcının incelemesinin ardından, ölüm nedeninin belirlenmesi için cenazesi, ambulansla Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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