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İstanbul'da korkunç tuzak! Boşandığı eşine ikinci şansı verince hayatının kabusunu yaşadı

Boşandığı eşine ikinci bir şans vermek isteyen genç kadın hayatının kabusunu yaşadı. Eski eş yeniden evlenmek için hazırlıklara başlarken genç adamın intikam almak için eşine oyun oynadığı ortaya çıktı.

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36 yaşındaki L.K., ile 39 yaşındaki S.U., aralarındaki anlaşmazlıktan dolayı geçtiğimiz yıllarda boşanma kararı aldı. Çiftin müşterek evliliklerinden 6 yaşında birde çocukları bulunuyordu. İddiaya göre genç adam eşinden boşanmayı gururuna yedirememiş ve eşinden bir intikam almaya karar vermişti. Bunun için plan yapan genç adam önce çocuğunu öne sürmüş ardından genç kadını sevdiğini dile getirmişti.

Genç kadın boşandığı eşinin ısrarlarına daha fazla dayanamayarak ilişkiye ikinci bir şans vermek istedi. Bunun için geçtiğimiz aylarda ev kiralamak isteyen ikili İstanbul Eyüp'te bulunan bir daireye gitti. Daireyi gezdikleri bir anda yine iddiaya göre öfkeli koca genç kadına cinsel saldırıda bulundu. Eski eşinin saldırısından kurtulmak isteyen genç kadın kaçmak istediğindeyse kapının kilitli olduğunu fark etti.

Hakkında dava açıldı
Bağırarak yardım istemeye çalışsa da genç kadın eşinin saldırısından kurtulamadı. Yaşanan cinsel saldırı sonrası evine dönen genç kadın eski eşinin şantaj ve tehdit içerikli mesajlarına maruz kalınca savcılığa başvurarak şikâyetçi oldu. Kendisine gelen mesajları delil olarak sunan L.K.'nın ihbarı sonrası eski eş S.U., hakkında dava açıldı.

21 yıla kadar hapsi isteniyor
Hazırlanan iddianamede eski eşin genç kadına saldırıda bulunduğu, şantajla ve tehditle korkutmaya çalıştığı anlatıldı. 'Cebir Tehdit veya Hile Kullanarak Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma', 'Nitelikli Cinsel Saldırı', 'Tehdit' ve 'Hakaret' suçları kapsamında 21 yıla kadar hapsi istenen cani koca ilerleyen günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkacak.

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