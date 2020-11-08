BIST 1.192
DOLAR 8,52
EURO 10,13
ALTIN 534,82
HABER /  GÜNCEL

Azerbaycan kritik zirve! Aliyev, Bakan Çavuşoğlu ve Akar'ı kabul etti

Azerbaycan'ın 28 yıl sonra işgalden kurtardığı Şuşa kentinden gelen zafer haberinin ardından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştü.

Abone ol

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ı kabul etti. Temaslarda bulunmak için Bakü'ye gelen Çavuşoğlu ve Akar, Aliyev'le görüştü.

Kabulde, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Savunma Bakanı Zakir Hasanov ve Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev de hazır bulundu.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Azerbaycan'da Şuşa bayramı! Azeriler için bir şehirden çok daha fazlası Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
HDP'den ABD'nin yeni başkanı Joe Biden'a tebrik mesajı barışçıl politika istediler
Erdoğan: İzmir depremi aynı zamanda CHP'nin enkaz altında kalmasıdır
Adana merkezli DEAŞ operasyonu: 19 şüpheli gözaltında
Ticaret Bakanlığı "efsane indirimler' için harekete geçti! Re'sen inceleme başlatıldı
Türkiye'den Joe Biden'ın seçilmesiyle ilgili ilk açıklama! Yeni yönetimle çalışmayı sürdüreceğiz
Barbarlık! Ermenistan şehit Azerbaycan askerlerinin naaşlarını domuzlara yedirdi
ÖNCEKİ HABERLER
Sakarya'da kendisinden haber alınamıyordu! Acı gerçek ortaya çıktı
Masterchef Emir kaç yaşında Emir Elidemir kimin oğlu babası kimdir?
Bakan Varank: Türkiye, pek çok ülkeye göre pozitif yönde ayrıştı
Kahramanmaraş'ta ayaklarını çapa makinesine kaptırdı! Acı içinde kıvrandı
Masterchef Özgül kaç yaşında nereli Özgül Çoşar biyografisi
Masterchef Uğur nereli kaç yaşında Uğur Yılmaz Deniz kimdir?
Yorumlar