Azerbaycan'da Şuşa bayramı! Azeriler için bir şehirden çok daha fazlası
Azerbaycan Ordusu, Şuşa kentini 28 yıl sonra Ermeni işgalinden kurtardı. Hep cephe hatında hem de Bakü sokaklarında bayram havası esiyor. Şuşa Azeriler için bir şehirden çok daha fazla anlam ifade ediyor.
Azerbaycan ordusu, 28 yıl sonra Şuşa kentini Ermeni işgalinden kurtardı. Müjdeyi Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, "28 yıl sonra Azerbaycan'da ezan okunacak" diyerek duyurdu. Bu haber hem cephe hattında savaşan askerleri hem de Bakü sokaklarını evince boğdu.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in, Azerbaycan ordusunun Dağlık Karabağ'ın işgalden kurtarılmasında kritik öneme sahip Şuşa kentinin işgalden kurtarıldığını açıklaması cephe hattında sevinçle karşılandı.
Fuzuli'de, Azerbaycan kuvvetlerinin yanı sıra basın mensupları ve vatandaşların da bulunduğu çok sayıda kişi, Aliyev'in Şuşa kentinin işgalden kurtarıldığını açıklamasını alkışlayarak kutladı.
Askeri personel ve basın mensupları da cep telefonlarından takip ettikleri konuşma sırasında "Şuşa" şeklinde sloganlar attı. Askeri personelden bazılarının gözyaşı döktüğü görüldü.