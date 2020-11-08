Azerbaycan'da Şuşa bayramı! Azeriler için bir şehirden çok daha fazlası

Azerbaycan ordusu, 28 yıl sonra Şuşa kentini Ermeni işgalinden kurtardı. Müjdeyi Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, "28 yıl sonra Azerbaycan'da ezan okunacak" diyerek duyurdu. Bu haber hem cephe hattında savaşan askerleri hem de Bakü sokaklarını evince boğdu.