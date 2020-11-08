İran'da koronavirüs vakaları patladı! 31 eyalet kırmızı ve riskli bölge ilan edildi
İRAN'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 459 artarak 38 bin 291'e yükseldi.Abone ol
Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 459 kişinin daha hayatını kaybettiğini ve 9 bin 235 yeni vaka tespit edildiğini belirtti. Lari, virüs kaynaklı toplam can kaybının 38 bin 291’e, vaka sayısının da 682 bin 486’ya çıktığını aktardı.
Kovid-19'a yakalanan hastalardan 5 bin 523’ünün durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşenlerin sayısının da 520 bin 329'a ulaştığı bilgisini verdi. Ülkede 5 milyon 224 bin 252 test yapıldığını kaydeden Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, 31 eyaletin tamamının "kırmızı" ve "riskli" bölgeler arasında yer aldığını sözlerine ekledi.
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