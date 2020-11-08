Irak'taki Ezidiler, terör örgütü PKK'nın Sincar'daki varlığını protesto etti

Duhok'taki kamplarda kalan Ezidiler Şariya kampında bir araya gelerek, terör örgütü PKK ve diğer yasa dışı grupların Sincar'daki varlığını protesto etti. Ezidiler, Sincar’daki evlerine dönebilmek için, Erbil ve Bağdat yönetimlerinin Birleşmiş Milletler (BM) gözetiminde 9 Ekim'de imzaladıkları ve PKK'nın Sincar'daki varlığını sonlandıracak anlaşmanın bir an önce uygulanması çağrısında bulundu.