Irak'taki Ezidiler, terör örgütü PKK'nın Sincar'daki varlığını protesto etti
IRAK'ın Duhok kentindeki Ezidiler, terör örgütü PKK'nın Musul'un Sincar ilçesinden çıkarılmasını talep ederek, protesto gösterisi düzenledi.
Duhok'taki kamplarda kalan Ezidiler Şariya kampında bir araya gelerek, terör örgütü PKK ve diğer yasa dışı grupların Sincar'daki varlığını protesto etti. Ezidiler, Sincar’daki evlerine dönebilmek için, Erbil ve Bağdat yönetimlerinin Birleşmiş Milletler (BM) gözetiminde 9 Ekim'de imzaladıkları ve PKK'nın Sincar'daki varlığını sonlandıracak anlaşmanın bir an önce uygulanması çağrısında bulundu.
Yurtlarına geri dönebilmek için terör örgütü PKK ve diğer silahlı grupların Sincar'dan uzaklaştırılması çağrısında bulunan Ezidiler, Sincar'ın yeniden inşa edilmesi ve bölgeye hizmet götürülmesini talep etti.
Ezidiler gösteri sırasında, "Şariya ve Kebirtu kamp sakinleri olarak, Sincar idaresinin asli sahiplerine teslim edilmesini talep ediyoruz. Aynı zamanda milislerin ilçemizden çıkması ve iç göçmenlerin dönüşünün kolaylaştırılmasını istiyoruz." yazılı pankartlar taşıdı.
Protestonun organizatörlerinden Selah Murad İlyas, 6 yıldır kampta olduklarını belirterek, "Irak merkezi hükümeti ve bölgesel hükümet arasındaki Sincar anlaşmasının hızlı bir şekilde yürürlüğe girmesini ve evlerimize el koyan o silahlı güçlerin bölgemizden çıkarılmasını temenni ediyorum." diye konuştu.