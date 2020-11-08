BIST 1.192
DOLAR 8,52
EURO 10,13
ALTIN 534,82
HABER /  SPOR

Burak Yılmaz göz dolduruyor! Brest maçını da boş geçmedi 2 gol attı

FRANSA Ligi'nde fırtına gibi esen Burak Yılmaz Lille'in Brest deplasmanında oynadığı 10. hafta maçında da 2 gol atarak formunu sürdürdü. Burak böylece son 6 maçında 6 gol, 2 asistle oynadı.

Abone ol

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille forması giyen milli futbolcu Burak Yılmaz'ın formu dikkat çekiyor.

Son 6 maçında 6 gol 

İlk 4 maçında gol atamayan milli futbolcu ardından çıktığı 6 maçta da rakip fileleri sallamayı başardı. Nantes, Strasbourg, Lens, Nice maçlarında gol atma başarısı gösteren Yılmaz, Brest maçında da takımı adına 2 gol kaydederek formunu sürdürdü.

Performansıyla Fransızları büyüleyen 35 yaşındaki golcü 10 maçta 6 gol 2 asist yaparak takımının başarısında önemli rol oynadı.

İlk yarıda 3-0 geriye düşen Lille, Burak'ın golleriyle umutlansa da sahadan 3-2'lik mağlubiyetle ayrıldı.

SON DAKİKA HABERLERİ
Göz göre göre katliam yapmış! Viyana saldırganını Türkiye yakalayıp teslim etmiş
İstanbul'da korkunç tuzak! Boşandığı eşine ikinci şansı verince hayatının kabusunu yaşadı
Koronavirüsü atlatan Bakan Süleyman Soylu'dan ilk toplantı mesaiye başladı
HDP'den ABD'nin yeni başkanı Joe Biden'a tebrik mesajı barışçıl politika istediler
Erdoğan: İzmir depremi aynı zamanda CHP'nin enkaz altında kalmasıdır
Adana merkezli DEAŞ operasyonu: 19 şüpheli gözaltında
ÖNCEKİ HABERLER
Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz'dan 'ev ziyaretinde bulunmayın' uyarısı
Masterchef Barbaros yaşı kaç nereli Barbaros Yoloğlu eski hali
İran'da koronavirüs vakaları patladı! 31 eyalet kırmızı ve riskli bölge ilan edildi
Karabük'te karantinanın ikinci gününde bakın nerede yakalandı
Gülen'in sağ kolu Mevlüt hilmi Çınar'dan dikkat çeken Joe Biden mesajı
Trenyol Black Friday indirimleri 2020 Trendyol indirimleri ne zaman başlıyor?
Yorumlar