Berat Albayrak istifa haberi doğru mu? Berat Albayrak istifa metni iddiası olay oldu

TÜRKİYE Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak hakkındaki bir son dakika iddiası gündeme oturdu. Berat Albayrak'ın görevinden istifa ettiği söyleniyor. Instagram hesabından yayınladığı iddia edilen bir istifa metni sosyal medyada dolaşıyor.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın damadı Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın istifa ettiği iddia ediliyor. Sosyal medya ve haber siteleri bu iddia ile çalkalanıyor. İddiaya göre Berat Albayrak istifasını Instagram hesabına koyduğu bir metinle duyurdu.

Bu iddia henüz resmi kanallarca doğrulanmış değil. Doğruluğu belirsiz olan istifa metninde Berat Albayrak'ın sağlık sebepleri nedeniyle görevini bıraktığı iddiası var.

Söz konusu metinde, "5 yıldır sürdürdüğüm bakanlık görevime sağlık sorunlarım nedeniyle artık devam edememe kararı aldım" satırları dikkat çekiyor.

Metnin gerçekliği sorgulanırken; iktidara yakın bazı isimlerin, "Yapma Berat Bey. İstifanı geri al lütfen..." şeklinde attığı tweetler dikkat çekiyor.