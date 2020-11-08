Hatayspor'a Kayserispor deplasmanında tek gol yetti

Süper Lig'in 8. haftasında ligin yeni takımı Hatayspor deplasmanda Kayserispor ile karşılaştı. Ev sahibi takım, 54. dakikada Pedro Henrique'nin ikinci sarı karttan atılmasıyla 10 kişi kaldı. 64'te Hatayspor'un forveti Mame Diouf, takımını öne geçiren gole imza attı. Hatayspor, puanını 11'e yükseltti. Kayserispor ise 6 puanda kaldı.Abone ol
5. dakikada Alibec'in ceza sahası önünde düşürülmesi sonucu Hes Kablo Kayserispor serbest vuruş kazandı. Serbest atışı kullanan Alibec'in vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.
21. dakikada Atakaş Hatayspor atağında, Popov'un sağ kanattan yaptığı ortada ceza alanı içinde uygun durumda bulunan Akintole'nin vuruşunda, kaleci Lung topu güçlükle kornere çeldi.
35. dakikada ceza sahası sol köşesinde topla buluşan Akintole'nin, Miguel Lopes'i geçtikten sonra vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Lung'da kaldı.
37. dakikada gelişen Hes Kablo Kayserispor atağında, topla buluşan Pedro Henrique'nin sert şutunda, kaleci Munir meşin yuvarlağı kornere çeldi.
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.
46. dakikada gelişen Hes Kablo Kayserispor atağında, sol çaprazdan ceza sahasına giren Alibec, topu uygun durumda bulunan Kvrzic'e çıkardı. Kvrzic'in vuruşunda, kaleci Munir meşin yuvarlağı kornere çeldi.
56. dakikada Traore'nin sağ kanattan kullandığı serbest atışta ceza sahasında topla buluşan Sackey'in vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Lung'da kaldı.
64. dakikada Atakaş Hatayspor öne geçti. Mesut Çaytemel'in sol kanattan ceza sahasına ortasında iyi yükselen Diouf'un kafa vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1
84. dakikada sol çaprazdan ceza sahasına giren Diouf'un vuruşunda, kaleci Lung meşin yuvarlağı kornere çeldi.
90+2'nci dakikada Hes Kablo Kayserispor, ceza sahası dışından serbest vuruş kazandı. İlhan Parlak'ın vuruşunda, top üstten auta çıktı.
Karşılaşma, Atakaş Hatayspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Kayserispor: 0 - 1 :Hatayspor
Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has
Hakemler: Volkan Bayarslan, Mehmet Kapluhan, Deniz Caner Özaral
Kayserispor: Lung, Miguel Lopes, Aziz Eraltay, Sapunaru, Kolovetsios, Campanharo (Dk. 81 Ackah), Hasan Hüseyin Acar (Dk. 71 Lennon), Kvrzic (Dk. 81 İlhan Parlak), Pedro Henrique, Fernandes (Dk. 60 Attamah), Alibec
Hatayspor: Munir, Popov, Billong, Santos, Mesut Çaytemel, Sackey (Dk. 60 Boupendza), Selim Ilgaz (Dk. 66 Barbosa), Rayane, Akintole, Traore (Dk. 82 Abdurrahman Canlı), Diouf
Gol: Dk. 64 Diouf (Atakaş Hatayspor)
Kırmızı kart: Dk. 54 Pedro Henrique (Hes Kablo Kayserispor)
Sarı kartlar: Dk. 5 Sackey, Dk. 79 Rayane (Atakaş Hatayspor), Dk. 65 Ackah (Yedek kulübesinde), Dk. 71 Kolovetsios (Hes Kablo Kayserispor)