İstifa eden Berat Albayrak için 'dön' çağrıları! AK Partili Mehmet Muş yazdı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın istifa muamması devam ederken AK Parti grupbaşkanvekili Mehmet Muş'tan gelen twit dikkat çekti. Mehmet Muş, "görevine devam etmeni temenni ediyorum' yazdı. Bir çok kişiden de Berat Albayrak için 'dön' çağrıları var.

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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın Instagram hesabında yer alan istifa metni gündemin ilk sırasına oturdu. AK Parti kanadından istifaya ilişkin ilk tepki Grup Başkanvekili Mehmet Muş'tan geldi. Mehmet Muş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın istifayı kabul etmemesini istedi. Muş attığı twitte şunları yazdı:

-"Bakanımız Sayın Berat Albayrak çok zor bir süreçte görev üstlendi. Kendi ayakları üzerinde duran milli bir ekonomi için önemli adımlar attı. Özverili çalışmalarına bizzat şahidiz. Cumhurbaşkanımızın da tensipleriyle görevinin başında devam etmesini temenni ediyoruz."

Bakanımız Sayın Berat Albayrak çok zor bir süreçte görev üstlendi.



Kendi ayakları üzerinde duran milli bir ekonomi için önemli adımlar attı.



Özverili çalışmalarına bizzat şahidiz.



Cumhurbaşkanımızın da tensipleriyle görevinin başında devam etmesini temenni ediyoruz. — Dr. Mehmet Muş (@mehmedmus) November 8, 2020

AK Parti kanadından ilk tepkiler

AK Partili Şamil Tayyar ise 'istifa' metninin siber saldırı olabileceğini belirtti ve bunu temenni etmediğini yazdı. Tayyar şu twiti attı:

-İstifa mı siber saldırı mı? Cevapları bilmeden yapılacak yorumlar sağlıklı olmaz. Berat Albayrak bakanımızın gayretini biliyoruz, görevinin devamını dileriz. Elbette takdir Cumhurbaşkanımıza aittir.

İstifanın kabul edilmemesini umut ediyorum

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan ise Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Berat Albayrak yerli, milli olarak enerjide yaptıklarını ancak anlayanlar, ekonomide de ülkemizin 2023 hedeflerime ulaşması için sayısız hizmeti hayata geçirdiğini göremezler. İstifanın kabul edilmeyeceğini ümit ediyorum" dedi.



Berat Albayrak davamızın vazgeçilmezi

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebubekir Şahin ise yine Twitter'dan, "Bizim davamız kardeşlik davasıdır. Ülkemizi muasır medeniyetlerin üzerine çıkarmak için ailesinden fedakarlık ederek gece gündüz demeden ter döken Berat Albayrak kutlu davamızın vazgeçilmezidir" açıklamasında bulundu.

AK Parti Ankara milletvekili Naci Bostancı, "Sn. Berat Albayrak bakanımız şahsen açıklama yapmadan mevcut haberler üzerinden değerlendirme yapmak doğru olmaz. Yıllardır bu ülkeye, milletimize fedakarca yaptığı hizmetleri biliyor ve aynı şekilde devamını diliyoruz. Konu her bakımdan Cumhurbaşkanımızın takdirindedir" dedi.



Berat Albayrak'a dön çağrıları

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın istifa ettiği haberleri üzerine bir çok kişiden 'dön' çağrıları gelmeye başladı. Bu isimlerden biri A Haber sabah haberleri sunucusu Erkan Tan oldu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın millî ruha, milli ekonomi duruşuna sahip Berat Albayrak’a sahip çıkmasını umuyorum. Gördük ki; Kabine'de fitne isteyenler, salyaları ile her yerdedir. Asla aralarına fitne girmesine izin vermemeleri gerekiyor... #SeninleyizBeratAlbayrak — ERKAN TAN (@ERKANTAN__) November 8, 2020

Melih Gökçek'ten istifa twiti

Berat Albayrak için AK Parti kanadından twit atan bir diğer isim de Melih Gökçek oldu. Berat Albayrak'ın istifasına üzüldüğünü belirten Gökçek şunları yazdı: