Berat Albayrak istifa mı etti haber doğru mu? Türkiye bu haberle çalkalanıyor

TÜRKİYE gündemine Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak hakkındaki bir son dakika iddiası oturdu. Berat Albayrak'ın görevinden istifa ettiği söyleniyor. Instagram hesabından yayınladığı iddia edilen bir istifa metni sosyal medyada dolaşıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın damadı Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın istifa ettiği iddia ediliyor. İddiaya göre Berat Albayrak istifasını Instagram hesabına koyduğu bir metinle duyurdu. İstifa haberi henüz resmi kanallarca doğrulanmadı. Instagramda yer alan istifa metnine göre Berat Albayrak, sağlık sebepleri nedeniyle görevini bıraktı. Söz konusu metinde "5 yıldır sürdürdüğüm bakanlık görevime sağlık sorunlarım nedeniyle artık devam edememe kararı aldım. Bundan sonraki süreçte artık zamanımı uzun yıllardır zorunluluktan ötürü ihmal ettiğim ve bana desteğini hiçbir zaman esirgemeyen annem, babam, eşim ve çocuklarıma ayıracağım' satırları dikkat çekiyor.

İstifa haberi doğru mu?

Şu ana kadar istifanın doğruluğu ya da yalan olduğuna dair resmi bir açıklama yapılmış değil. Hükümeti yakınlığı ile bilinen Yeni Şafak Gazetesi resmi twitter hesabından İngilizce olarak bakanın istifa ettiğine dair son dakika haberi geçti. Ancak söz konusu haber 1 saat içinde kaldırıldı.

Instagram hesabındaki istifa metni

Berat Albayrak'ın mavi tıklı instagram hesabına istifa metni saat 19.00'da konulmuş görünüyor. Albayrak'ın twitterdaki resmi hesabı ise kapatılmış. Instagramda yer alan söz konusu istifa metninin tamamı şöyle:

-"Yaklaşık beş yıldır sürdürdüğüm bakanlık görevime sağlık sorunlarım nedeniyle devam edememe kararı aldım. Bundan sonraki süreçte artık zamanımı uzun yıllardır zorunluluktan ötürü ihmal ettiğim ve bana desteğini hiçbir zaman esirgemeyen annem, babam, eşim ve çocuklarıma ayıracağım.

-Çok büyük hedeflerle çıktığımız bu yolculukta gerçekleşecek olan bayrak değişimiyle yeni gelen arkadaşlarımız Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Büyük ve Güçlü Türkiye hedefine her zamankinden daha kararlı ve emin adımlarla devam edeceklerdir.

En ufak şüphem yok

-Enerjide olduğu gibi ekonomide de ektiğimiz tohumlar çokta uzak olmayan bir gelecekte koca koca çınarlara dönüşecek ve ülkemizi tam bağımsızlık hedefine ulaştırdığına şahit olacağız inşallah. Bundan en ufak bir şüphem yoktur.

At izi it izine karıştı

-Bu 5 yıllık süre zarfında benimle bu zor ama kutsal yükü yüklenen tüm yakın mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Çokça hakkım geçmiştir haklarını helal etsinler. At izinin it izine karıştığı, Hak ve batılı ayırt etmenin zorlaştığı böyle çetin bir zamanda bizlerin samimiyetine inanarak dua eden her bir vatandaşımızdan Rabbim razı olsun.

Rabbime hamdolsun

-Türkiye tarihindeki belki de en kritik dönemlerden sayılacak bu 5 yıllık süre zarfında ülkeme ve ümmete hizmet etmeyi bana nasip eden Rabbime sonsuz hamdolsun. Gaybı, kalpleri ve hakiki niyetleri bilen mutlak güç sahibi Cenab-ı Allah bizleri Sırat-ı Müstakim'den ayırmasın"