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Seçimi kaybeden Donald Trump'tan hile açıklaması

ABD'deki başkanlık seçimlerini kaybeden Cumhuriyetçi aday Donald Trump'tan yeni bir açıklama geldi. Trump, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Hile yapıldığına dair pek çok beyan var. İddialar incelenmeli" dedi.

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ABD'de 3 Kasım tarihinde yapılan başkanlık seçimlerini, resmi olmayan sonuçlara göre, Demokrat aday Joe Biden kazandı. Seçimi kaybeden Cumhuriyetçi aday Donald Trump ise yaklaşık 16 saat sonra Twitter hesabından yeni bir paylaşım yaptı. Trump, paylaşımında, "Hile yapıldığına dair pek çok beyan var. İddialar incelenmeli" dedi.

Trump taraftarı gruplar seçim sonuçlarını protesto etti

Öte yandan; ABD Başkanı Donald Trump'ın başkanlık seçimini, resmi olmayan sonuçlara göre, kaybetmesinin ardından Trump taraftarı gruplar, bazı eyaletlerde seçim sonuçlarını protesto etti. 

Georgia'dan Arizona'ya, Teksas'tan Pennsylvania'ya, Oregon'dan Michigan'a birçok eyaletin kongre binalarının önünde toplanan yer yer silahlı gruplar, "Daha bitmedi", "Hırsızlığı durdurun" sloganları atarak seçimin resmi olmayan sonuçlarını protesto etti.

Georgia'nın Atlanta kentinde toplanan kalabalık bir grup, Biden'ın tutuklanması ve Trump'ın seçim sonuçlarını kabul etmemesi yönünde sloganlar attı.

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