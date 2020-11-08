ABD'de Biden'ın kazanmasının ardından İran'da döviz fiyatlarında sert düşüş görüldü

İran'da yaptırımların neden olduğu ekonomik baskılar nedeniyle serbest piyasada rekor seviyeye ulaşan dolar, 3 Kasım'da ABD'de yapılan başkanlık seçimlerini Joe Biden’in kazanması ile son 5 günde yüzde 14 değer kaybetti.

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İran'da serbest döviz piyasasını izleyen 'bonbast.com'un verilerine göre; serbest piyasada 1 ABD dolarının satış fiyatı, son 5 günde 29 bin 100 tümenden 24 bin 900 tümene kadar düştü. Avro ise 29 bin 565 tümenden işlem görüyor.

ABD başkanlık seçimlerinin yapıldığı 3 Kasım'da dolar, 29 bin 100 tümenden, avro ise 34 bin 110 tümenden işlem görüyordu. Böylece dövizin aylardır yükseliş trendinde olduğu İran'da Joe Biden’in başkanlık yarışını kazanması ile son 5 günde dolar, tümen karşısında yüzde 14, avro ise yüzde 13 değer kaybetti.

İran'da 1 ABD doları, ocak ayının başında 13 bin 350 tümen civarında işlem görüyordu. 1 Ekim'de ise dolar, ilk kez 30 bin tümeni aşmıştı.

Ülkede doların Nisan 2018'de 4 bin tümenden 6 bin 100 tümen seviyelerine çıkması üzerine tümenin döviz kurlarına karşı değer kaybını önlemek amacıyla 10 Nisan 2018'de dolar 4 bin 200 tümen olarak sabitlenmiş ve ülkede devlet kuru ile serbest piyasa kuru olarak iki ayrı döviz kuru ortaya çıkmıştı.