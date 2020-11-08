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ABD'de Biden'ın kazanmasının ardından İran'da döviz fiyatlarında sert düşüş görüldü

Anadolu Ajansı

İran'da yaptırımların neden olduğu ekonomik baskılar nedeniyle serbest piyasada rekor seviyeye ulaşan dolar, 3 Kasım'da ABD'de yapılan başkanlık seçimlerini Joe Biden’in kazanması ile son 5 günde yüzde 14 değer kaybetti.

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İran'da serbest döviz piyasasını izleyen 'bonbast.com'un verilerine göre; serbest piyasada 1 ABD dolarının satış fiyatı, son 5 günde 29 bin 100 tümenden 24 bin 900 tümene kadar düştü. Avro ise 29 bin 565 tümenden işlem görüyor. 

ABD başkanlık seçimlerinin yapıldığı 3 Kasım'da dolar, 29 bin 100 tümenden, avro ise 34 bin 110  tümenden işlem görüyordu. Böylece dövizin aylardır yükseliş trendinde olduğu İran'da Joe Biden’in başkanlık yarışını kazanması ile son 5 günde dolar, tümen karşısında yüzde 14, avro ise yüzde 13 değer kaybetti.

İran'da 1 ABD doları, ocak ayının başında 13 bin 350 tümen civarında işlem görüyordu. 1 Ekim'de ise dolar, ilk kez 30 bin tümeni aşmıştı.

Ülkede doların Nisan 2018'de 4 bin tümenden 6 bin 100 tümen seviyelerine çıkması üzerine tümenin döviz kurlarına karşı değer kaybını önlemek amacıyla 10 Nisan 2018'de dolar 4 bin 200 tümen olarak sabitlenmiş ve ülkede devlet kuru ile serbest piyasa kuru olarak iki ayrı döviz kuru ortaya çıkmıştı.

ABD yönetiminin Mayıs 2018'de Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) olarak adlandırılan nükleer anlaşmadan tek taraflı çekilerek İran'a yönelik yaptırımları geri getirmesinden sonraki süreçte ülkede döviz fiyatları artış eğilimini sürdürmüştü.

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