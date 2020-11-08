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Berat Albayrak'ın Instagram hesabında yer alan istifa metninin tamamı

Berat Albayrak'ın mavi tıklı resmi Instagram hesabında bir istifa metni yer alıyor. Söz konusu istifa metni henüz doğrulanmış değil, Berat Albayrak'ın hesabında yer alan metnin tamamı şöyle:

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın damadı Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın istifa ettiği iddia ediliyor. Sosyal medya ve haber siteleri bu iddia ile çalkalanıyor. İddiaya göre Berat Albayrak istifasını Instagram hesabına koyduğu bir metinle duyurdu. 

Bu iddia henüz resmi kanallarca doğrulanmış değil. Berat Albayrak'ın mavi tıklı hesabının hackerlar tarafından ele geçirilmiş olma ihtimali de var. Doğruluğu belirsiz olan istifa metninde Berat Albayrak'ın sağlık sebepleri nedeniyle görevini bıraktığı iddiası var. Söz konusu metinde "5 yıldır sürdürdüğüm bakanlık görevime sağlık sorunlarım nedeniyle artık devam edememe kararı aldım' satırları dikkat çekiyor. 

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Berat Albayrak (@beratalbayrak)'in paylaştığı bir gönderi ()

Berat Albayrak'ın istifa haberi doğru mu? 

Metnin gerçekliği sorgulanırken, iktidara yakın bazı isimlerin 'Yapma Berat Bey. İstifanı geri al lütfen...' şeklinde attığı twitler dikkat çekiyor.  Berat Albayrak ismi sosyal medyada TT listesine girerken bir çok iddia dile getiriliyor. Yeni Şafak Gazetesi'nin İngilizce olarak Berat Albayrak istifa haberini duyurması dikkat çekici oldu. Bir çok kanaldan Albayrak'ın istifasının doğru olduğu şeklinde haberler geliyor. 

Berat Albayrak'ın mavi tıklı Instagram hesabında yer alan metin sayfaya saat 19.00'da konulmuş görünüyor. 

berat albayrak istifa metni instagram hesabı

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