Galatasaray formasıyla 9 sene sonra gol atan Arda Turan gözyaşlarını tutamadı

Sivasspor karşısında bir golle takımına katkıda bulunan Galatasaray Kaptanı Arda Turan, maç sonu açıklamalarında gözyaşlarını tutamadı.

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Süper Lig'de 8. hafta Sivasspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Sivas'ta oynanan mücadelede kazanan 2-1'lik skorla Galatasaray oldu. Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri; 19. dakikada Younes Belhanda ve 48. dakikada Arda Turan attı. Sarı-kırmızılılarda eleştirilen Belhanda, ikinci golde de asist yaparken; Arda Turan, 18 Nisan 2011'den sonra Galatasaray formasıyla ilk golünü Sivasspor deplasmanında attı.

Gözyaşlarını tutamadı

Galatasaray formasıyla 9 sene sonra ilk golünü atan Arda Turan, maç sonu açıklamalarda bulundu. Açıklamalarda bulunan Turan, "Çok uzun zaman oldu, zor günler yaşamıştım. O yüzden insan bazen garip hissediyor. Bu günlük bu kadar yeter, sonra konuşuruz" diyerek gözyaşları içinde röportaja devam edemedi.