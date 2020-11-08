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Saros Körfezi'nde balıkçı teknesi battı

Edirne'nin Saros Körfezi'nde balıkçı teknesinin batması sonucu 3 kişi kayboldu. Enez ilçesi açıklarında meydana gelen olayla ilgili Edirne Valisi Ekrem Canalp, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

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EDİRNE'nin Saros Körfezi'ne kıyısı bulunan Enez ilçesi açıklarında balıkçı teknesinin batması sonucu 3 kişi kayboldu, 1 kişi ise yüzerek kıyıya çıktı. İhbar üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri bölgede havadan ve denizden arama kurtarma çalışması başlattı.

İpsala ilçesinde yaşayan Murat E., Uğur S. ve kuzeni Hasan S., balıktutmak için Enez'e gitti. Enez Limanı'nda Kemal A.'ya ait 4,5 metre uzunluğundaki Eylül 17 adlı tekne ile 4 kişi Saros Körfezi'ne açıldı. Tekne, bir süre sonra fırtınada alabora olup, battı. Kıyıdan yaklaşık 4 mil açıkta batan teknedeki Murat E., saatlerce suda yüzerek karaya çıkıp, durumu yetkililere bildirdi. Bunun üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri kayıp 3 kişi için arama kurtarma çalışması başlattı. Bölgeye 1 helikopter, 3 bot ve 1 dalış timinin yönlendirildiği ve arama kurtarma çalışmasının devam ettiği bildirildi. Enezli balıkçıların da destek verdiği arama kurtarma çalışmalarından henüz bir sonuç alınamadı. 

Vali Canalp: 3 kişiyi arama kurtarma çalışmaları sürüyor

Enez ilçesine giderek arama kurtarma çalışmalarını yerinde takip eden Edirne Valisi Ekrem Canalp, amatör balıkçı olarak 4 kişinin sabah saatlerinde denize balık tutmak amacıyla açıldıklarını belirterek, şunları söyledi:

"Maalesef bir süre sonra bindikleri tekne alabora olmak suretiyle kaza meydana gelmiştir. Kaza sonucunda Murat Erdem yüzerek kıyıya ulaşmıştır. Kazayı haber vermesinden sonra da ekiplerimiz hemen arama kurtarma faaliyetlerine başlamışlardır. Şu anda halihazırda Sahil Güvenlik Komutanlığımıza ait 6 adet teknemiz ile arama kurtarma faaliyetlerimiz devam etmektedir. Yine gece saatlerinde arama kurtarma faaliyetini icra edecek olan bir helikopterimiz için görevlendirme yapılmıştır. Yine aynı şekilde bir dalış timimiz de arama kurtarma faaliyetleri için bölgeye intikal ettirilmiştir. Karadan da AFAD, jandarma ve polis timlerimiz arama kurtarma faaliyeti icra etmektedir. Yine karadan bir mobil radarımızla arama kurtarma faaliyetini devam ettiriyoruz. Bunun yanında sivil balıkçı teknelerimiz de Sahil Güvenlik Komutanlığı koordinesinde arama faaliyetlerine destek vermektedirler."

Vali Canalp, kıyıda yakıp yakınları ile de görüşerek, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

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