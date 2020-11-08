Sivasspor Galatasaray maçı golleri ve geniş özeti

Süper Lig'in 8. haftasında Sivasspor deplasmanına çıkan Galatasaray, sahadan 2-1'lik sonuçla galip ayrıldı. Sarı-kırmızılara galibiyeti getiren golleri; 19'da Belhanda ve 48'de Arda Turan attı. Sivasspor'un tek sayısı, 76'da Caner Osmanpaşa'dan geldi. Ev sahibi, 45+1'de Fajr ile bir penaltı atışından yararlanamadı. BB Erzurumspor ve Ankaragücü'nün ardından Sivasspor'u da deviren Aslan, puanını 16'ya yükselterek 3. sıraya yerleşirken; Yiğido ise 8 puanla kendisine 15. sırada yer buldu.

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Süper Lig'in 8. haftasında Sivasspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Sivas'ta oynanan mücadelede kazanan 2-1'lik skorla Galatasaray oldu.

Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 19. dakikada Younes Belhanda ve 48. dakikada Arda Turan attı. Sarı-kırmızılılarda eleştirilen Belhanda, ikinci golde de asist yaparken; Arda Turan, 18 Nisan 2011'den sonra Galatasaray formasıyla ilk golünü Sivasspor deplasmanında attı.

Sivasspor, 45+1'de Faycal Fajr ile penaltıdan yararlanamazken; ev sahibi ekibin tek golü, 76. dakikada Caner Osmanpaşa'dan geldi.

Bu galibiyetin ardından puanını 16 yapan Galatasaray, haftayı Fenerbahçe ve Alanyaspor'un 1 puan gerisinde 3. sırada kapattı. Sivasspor ise 8 puanla 15. sırada kaldı. Süper Lig'de milli aranın ardından Sivasspor, Fatih Karagümrük'e konuk olacak. Galatasaray, Kayserispor'u ağırlayacak.

Maçtan önemli dakikalar

2. dakikada Yatabare'nin sağdan ceza alanına ortasında Hakan Arslan'ın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.

14. dakikada Elabdellaoui'nin sağdan ceza sahasına ortasında Arda Turan'ın kafa vuruşunda, top üstten auta gitti.

19. dakikada Galatasaray golü buldu. Sol kanattan ceza alanına giren Emre Kılınç, rakibini çalımladıktan sonra topu Feghouli'ye aktardı. Feghouli de topu penaltı noktasının gerisinde bekleyen müsait durumdaki Belhanda'ya çıkardı. Belhanda, yerden düzgün bir vuruşla topu filelere gönderdi: 0-1

25. dakikada Feghouli ile verkaç yaparak soldan ceza alanına giren Babel, topu Emre Kılınç'a çıkardı. Bu futbolcunun altıpastan vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta gitti.

36. dakikada Feghouli'nin ceza alanı dışından sağ çaprazdan etkili şutunda, kaleci Samassa topu güçlükle kornere gönderdi.

41. dakikada Fajr'ın ceza yayı içinden vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Okan Kocuk'ta kaldı.

Aynı dakikada sağdan ceza alanına giren Kayode, Marcao ile ikili mücadelesinde yerde kaldı. Karşılaşmanın hakemi Abdulkadir Bitigen, VAR sisteminin uyarısı üzerine pozisyonu saha kenarında izledi ve ardından penaltıya hükmetti.

45+1'inci dakikada Fajr'ın kullandığı penaltıda top üst direkten oyun alanına döndü.

İlk yarı, Galatasaray'ın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

48. dakikada Galatasaray farkı 2'ye çıkardı. Belhanda'nın pasında ceza alanında topla buluşan Arda Turan'ın vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-2

70. dakikada Claudemir'in ceza yayı üzerinden hafif sol çaprazdan vuruşunda, kaleci Okan Kocuk topu kontrol etti.

72. dakikada Gradel'in ceza sahası dışından kaleyi karşıdan gören noktadan sert şutunda, kaleci Okan Kocuk meşin yuvarlağı güçlükle kornere çeldi.

76. dakikada Sivasspor farkı 1'e indirdi. Uğur Çiftçi'nin soldan ceza alanına ortasına hareketlenen Caner Osmanpaşa'nın vuruşunda, kaleci Okan Kocuk'un müdahalesine rağmen top filelere gitti: 1-2

79. dakikada Yasin Öztekin'in ceza alanı dışından sert şutunda, kaleci Okan Kocuk topu güçlükle kornere gönderdi.

Mücadele, Galatasaray'ın 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Sivasspor: 1 - 2 :Galatasaray

Stat: Yeni 4 Eylül

Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Kemal Yılmaz, Ceyhun Sesigüzel

Sivasspor: Samassa, Goiano, Caner Osmanpaşa, Camara, Uğur Çiftçi, Robin Yalçın, Fajr (Dk. 68 Yasin Öztekin), Hakan Arslan (Dk. 55 Ninga), Gradel, Kayode (Dk. 56 Kone), Yatabare (Dk. 68 Claudemir)

Galatasaray: Okan Kocuk, Elabdellaoui, Luyindama, Marcao, Emre Taşdemir, Taylan Antalyalı, Emre Kılınç (Dk. 90 Emre Akbaba), Feghouli (Dk. 81 Etebo), Belhanda (Dk. 81 Ömer Bayram), Arda Turan (Dk. 90+5 Oğulcan Çağlayan), Babel (Dk. 81 Diagne)

Goller: Dk. 19 Belhanda, Dk. 48 Arda Turan (Galatasaray), Dk. 76 Caner Osmanpaşa (Demir Grup Sivasspor)

Sarı kartlar: Dk. 26 Yatabare, Dk. 33 Goiano, Dk. 42 Hakan Arslan, Dk. 57 Samassa, Dk. 61 Caner Osmanpaşa (Demir Grup Sivasspor), Dk. 45+5 Taylan Antalyalı, Dk. 52 Babel, Dk. 90+7 Okan Kocuk (Galatasaray)