AFAD kötü haberi duyurdu: İzmir'de can kaybı 115'e yükseldi

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İzmir'deki depremde can kaybının 115'e yükseldiğini duyurdu.

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İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki deprem nedeniyle 115 kişinin hayatını kaybettiği ve 1034 kişinin de yaralandığı bilgisini paylaşırken; 23 kişinin ise tedavisinin devam ettiğini bildirdi.

AFAD'dan İzmir'de yıkıma neden olan depreme ilişkin yapılan son açıklamada, deprem sonrasında büyüklüğü 4'ün üzerinde 46 artçı olmak üzere, toplam 2846 artçı sarsıntı yaşandığı belirtilerek, "SAKOM'dan alınan bilgilere göre 115 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Yaralanan 1034 vatandaşımızdan 1011'i taburcu edilmiş olup, 23 vatandaşımızın tedavisi devam etmektedir. İzmir'de yürütülen arama ve kurtarma çalışmaları tamamlanmış olup, enkaz kaldırma çalışmaları titizlikle devam etmektedir" denildi.