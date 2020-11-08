Vaka sayısı patladı! Rakamlar korkutucu

Çin'de 1 Aralık'ta tespit edilen ilk koronavirüs vakasından bugüne son bir yılın en yüksek vaka sayısı dün açıklandı. Sadece 21 günde vaka sayısı 10 milyon daha arttı!

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Korona virüs salgını dünya genelinde etkisini arttırmaya devam ederken, küresel vaka sayısı 40 milyondan 50 milyona sadece 21 günde ulaştı.

Çin’in Hubei eyaletinde bağlı Wuhan kentinde geçtiğimiz sene 1 Aralık’ta ilk Covid-19 vakasının tespit edilmesinin ardından 11 Mart’ta Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından küresel salgın ilan edildi. Mart ayından bu yana Covid-19 salgını tüm dünyada etkisini arttırmaya devam ediyor.

Ekim ayı salgında dünya için en kötü ay olarak kayıtlara geçti. Son 7 günlük dönemde küresel günlük vaka sayısının ortalaması 540 bini aştı. Küresel vaka sayısının 30 milyondan 40 milyona ulaşması 32 gün, 40 milyondan 50 milyon vakaya ulaşmak ise sadece 21 gün sürdü.

Avrupa, 12 milyon vaka ile Asya ve Latin Amerika’dan sonra en çok etkilenen bölge konumunda bulunuyor. Bölge, 292 bin 496 can kaybı ile küresel can kaybının yüzde 24’ünü oluşturuyor. Avrupa’da 3 günde bir yaklaşık 1 milyon yeni vaka tespit edilirken, bu sayı aynı dönemde tespit edilen küresel vakaların yüzde 51’ine denk geliyor. Avrupa'da birçok ülke ise yeniden karantina tedbirlerine uygulamaya başlarken, kısmi ve tam sokağa çıkma yasakları ilan etti.