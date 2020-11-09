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İstanbul'da çalan sirenin nedeni belli oldu

İstanbul Kadıköy'de dün akşam çalan ve büyük korkuya neden olan sirenin kaynağı belli oldu. Panik yaşanmasına neden olan sirenin Koşuyolu Kalp Hastanesi'ne kurulan alarm sistemindeki arıza nedeniyle olduğu açıklandı.

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KADIKÖY Koşuyolu’nda arıza nedeniyle çalan siren panik yaşanmasına neden oldu. Siren sesinin, Koşuyolu Kalp Hastanesi kurulan alarm sistemindeki arıza nedeniyle olduğu ortaya çıktı

Olay eski Koşuyolu Kalp Hastanesi civarında saat 00.00 sıralarında yaşandı. Hastane binasına kurulan alarm sistemindeki arıza nedeniyle siren çalmaya başladı. Siren sesini duyan çevre sakinleri panik yaşadı. Kimi vatandaşlar evlerinin camlarından siren sesinin duyulduğu sırada cep telefonuyla görüntü alırken bazı vatandaşlarda panikle dışarı çıktı. Bir süre sonra arıza giderilince siren sesi kesildi. Vatandaşlar da evlerine döndü.

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