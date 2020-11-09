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Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı genç hayatını kaybetti

Demirören Haber Ajansı

ŞANLIURFA'da otomobilin çarptığı 20 yaşındaki motosikletli genç kaldırıldığı hastanede çabalara rağmen hayatını kaybetti.

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Kaza, Siverek-Şanlıurfa kara yolunda meydana geldi. İlçe merkezi yönüne giden Sait Keser yönetimindeki 42 ESM 20 plakalı otomobil ile Sinan Kaya'nın kullandığı plakasız motosiklet çarpıştı.

Çarpmanın etkisi ile motosiklet sürücüsü otomobilin ön camına çarparak, yola savruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin, kalp masajı yaparak hayata döndürdüğü Sinan Kaya, ambulansla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan Kaya, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Kaya’nın cenazesi otopsi için morga kaldırılırken, otomobil sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. 

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