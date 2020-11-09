Fatih Terim'den Arda Turan yorumu: Rabbim sabredene hak ettiğini veriyor

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 9 yıl sonra golle buluşan Arda ile ile ilgili ''Arda duygusal bir an yaşadıysa, yaşanacak yer de burası. Hak etti onu. Çok sıkıntı çekti. Rabbim sabredene hak ettiğini veriyor" ifadelerini kullandı.

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Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray, deplasmanda Demir Grup Sivasspor'u 2-1 yendi. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Maçı ve aldıkları galibiyeti değerlendiren Terim "Oyuncularımı kutluyorum. Her atmosfer için zordur ama Sivas'ta rakiplerimiz de kaybetmişken 3 puanı alabilmek önemliydi. Milli arada bazı şeyleri daha rahat yapabilmek için böyle bir morale ihtiyaç vardı. 60-65 dakika çok iyi oynadık. En azından bir tutam da olsa iyi futboldan örnekler verdik. Çok farklı olabilirdi 2-0'dan sonra. 2-1'den sonra olay başka tarafa da dönebilirdi. Bugün gerek saha parselizasyonu gerekse de organizasyonu 1 saat net çok iyiydi. Çok iyi şeyler yaptık. Dolayısıyla kritik zamanda, doğru yerde 3 puan aldık. Galatasaray özellikle pandemiyle beraber son saniyelerde şok goller yedi, UUFA'dan oldu, ayakları kırıldı, sakatlıklar, atılmalar oldu. Hepsini düşündüğünüzde 2-0'dan sonra 2-1 olmasıyla birlikte 'yine mi' diye ufak paniklerin olması doğal. Sonuç olarak kazanmak güzel bir şey" dedi.

'Sağ olsun. Arda çok iyi oynadı'

Galatasaray formasıyla 9 yıl sonra gol atan ve maçın ardından duygusal anlar yaşayan Arda Turan ile ilgili soruyu yanıtlayan Fatih Terim "Sağ olsun. Arda çok iyi oynadı. Hem de iyi bir liderlik yaptı. Bu önemli. Takım içinde de seviliyor. Ben de buradan kendisini tebrik ediyorum. Arda duygusal bir an yaşadıysa, yaşanacak yer de burası. Hak etti onu. Çok sıkıntı çekti. Rabbim sabredene hak ettiğini veriyor" ifadelerini kullandı.

'Üç puanı aldığımız için sevinçliyim'

Terim, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, "Sivas deplasmanında 3 puanı almak önemli bir iş. Üç puanı aldığımız için sevinçliyim. Futbolcularımı kutluyorum. İyi mücadele ettiler, özellikle bir saat çok iyi oynadılar." dedi.

Organizasyonlarının ve sahadaki parselizasyonlarının çok iyi olduğunu dile getiren Terim, şöyle konuştu: "2-0'dan sonra farklı olabilirdi ama 2-1'den sonra da her şey olabilirdi. O yüzden sonuç olarak kritik zamanda aldığımız 3 puan sevindirici. Arada (milli maç arası), kalan oyuncularımızla Kayserispor maçına hazırlanacağız. Milli takıma giden oyuncularımız var. 1-2 sakat oyuncumuz da var maalesef. Umarım tam takım, kazasız belasız herkes milli takımdan döner, bu iyi gidişimize de devam ederiz."

Terim, Arda Turan'ın performansının sorulması üzerine "Arda bugün hakikaten çok iyi oynadı. Gol attı, oyuna katkısı çok yüksekti, iştahlıydı. Oynadığı oyundan zevk alınca da yetenekli, lider bir Arda çıktı. Onun adına da Galatasaray adına da memnunum. Onu ve şahsında tüm arkadaşlarını kutluyorum." ifadelerini kullandı.