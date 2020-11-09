Trump seçimlerle birlikte Melenia Trump'ı da kaybetti! Trump çifti boşanıyor
Donald Trump ABD'deki başkanlık seçimini kaybetti. Trump yenilgiyi kabul etmese de bir darbe de en yakınından geldi. Uzun süredir aralarının limoni olduğu bilinen eşi Melenia Trump'ın boşanmak için harekete geçtiği iddia edildi.
İngiliz ve Alman gazeteleri, Melania'nın Trump'tan ayrılmak için gün saydığı ve başkanlık görevini teslim etmesini beklediğini öne sürdü. Ayrıca Melania'nın da Trump'a, başkanlık yarışını kaybettiğini kabul etmesi gerektiğini söyleyenler safına geçtiği belirtiliyor.
Bu konudaki iddia ilk olarak Daily Mail gazetesinde yer aldı. İddianın kaynağı ise 2017'ye kadar Beyaz Saray'da iletişim direktörü olarak görev yapan Omarosa Manigault Newmann. Newmann, gazeteye yaptığı açıklamada, evliliğin neredeyse bittiğini iddia etmişti.
Yataklarını çoktan ayırdılar
Newmann, Melenia Trump'ın yatağını çoktan ayırdığını belirterek, “Melania, başkanın Beyaz Saray'dan çıkması ve boşanma için gün sayıyor. Başkanken onu terk edemezdi, bunun farklı sonuçları olabilirdi” diye konuştu.
Trump 'konuşmasın' diye özel bir sözleşme hazırlattı
Trump'ın boşanma halinde Melania'nın konuşmaması için özel bir sözleşme hazırlattığı ve evliliğin bitmesi halinde her şeyin sır olarak kalacağını garantiye aldığından da söz ediliyor.