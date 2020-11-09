Rıza Çalımbay: Hakemler korkuyor. İkinci pozisyon %100 penaltı

Sivasspor teknik direktörü Rıza Çalımbay, Galatasaray'ın 2-1 kazandığı karşılaşmanın ardından maçın hakemlerine yüklendi.

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Süper Lig'in 8. haftasında Sivasspor deplasmanına çıkan Galatasaray, sahadan 2-1'lik sonuçla galip ayrıldı. Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 19. dakikada Belhanda ve 48. dakikada Arda Turan attı. Sivasspor'un tek sayısı ise 76. dakikada Caner Osmanpaşa attı. Sivasspor, 45. dakikada Fajr ile bir penaltı atışından yararlanamadı.

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Rıza Çalımbay, "Şunu söylemek istiyorum maçın skoruna hakemler etki ettiğinde maçın bir değeri kalmıyor. 2. penaltı %100 penaltı. Kırmızı kart çıkması gerekiyor. Çıkarmıyorlar. Yürekli maç yönetsinler. Hepsi korkuyor" dedi.

"Bir tane penaltı verdin diye ikinciyi vermeyecek misin?" diyen Çalımbay, "Bir tane penaltı verdin diye ikinciyi vermeyecek misin? Oyuncular bugün çok iyi oynadı. Önceki hakem arkadaş da aynısını yaptı. Galatasaray'a da adil davranın bize de" diye konuştu.

"Yalnız maçların sonucunu hakemlerin belirlemesi kötü. Bana göre bugünkü hakem, korktuğu için bizim ikinci penaltıyı veremedi, kartları da veremedi. Çünkü korktu. Sivas'ta daha yürekli bir hakem görmedim. Cesaretle maçı yönetecek bir hakem görmedim. Bugünkü hakem arkadaşımız da maalesef böyleydi. Biz doğruları söylerken neden ceza alıyoruz? Hakemler de yanlış yapıyor, biz de bu hataları söyleyeceğiz. Bir penaltı verdin diye ikinciyi vermeyeceksin kuralı yok. Biz hiçbir hakem hatasından puan kazanmadık ama hakem hatalarında bir sürü puanımız gitti. Biraz dikkat etmeleri gerekiyor."

Maçın 6 dakika uzatılmasını da eleştiren tecrübeli teknik adam, "Mağlup olabiliriz, her şey olabilir ama sonuçlara etki etmesinler. Herkes işini tam yapmalı. Hakemlik zor meslek olabilir ama yine de böyle hatalar yapmamaları gerekiyor. Korkmadan maç yönetmeleri gerekiyor." ifadelerini kullandı.

İstedikleri gibi maça başlayamadıklarını, penaltıyı gole çeviremediklerini anlatan Çalımbay, son yarım saat yorgun olmalarına rağmen çok iyi pozisyonlar yakaladıklarını ancak değerlendiremediklerini kaydetti.

Milli maç nedeniyle verilen arada dinlenip, tekrar iyi olacaklarını dile getiren Çalımbay, ligde ve Avrupa kupalarında istedikleri yere geleceklerini vurguladı.

Galatasaray bu sonucun ardından 16 puanla 3. sırada kendine yer buldu. Sivasspor ise 8 puanla 15. sırada kaldı.