İstanbul'da saç ekimi ölümle sonuçlandı soruşturma başlatıldı

İSTANBUL'da saç ektirmek için tedavi gören bir kişi, operasyondan sonra belirli şikayetlerle rahatsızlandı. Doktorundan, 'Tansiyonun düşmüştür' cevabını alan kişi, evinde bayılmasının ardından hayatını kaybetti.

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İstanbul Etiler'de saç ekiminden sonra rahatsızlanan bir kişi hayatını kaybetti. Sabah gazetesinden Dilek Yaman Demir'in haberine göre; Etiler'deki bir güzellik merkezine saç ektirmek için giden Umut Tuğcu, ücret konusunda anlaştıktan sonra tedaviye başladı. 5 Kasım günü operasyon için annesiyle hastaneye giden genç adam, saatler süren saç ekimi sonrası taburcu edildi.

"Tansiyonun düşmüştür''

Akşam saatlerinde annesiyle birlikte eve dönerken midesinin bulandığını, kendisini iyi hissetmediğini söyleyerek hastaneyi arayan Tuğcu'ya güzellik merkezinde operasyonu yapan doktor, "Tansiyonun düşmüştür. Tuzlu bir şeyler yiyip ayaklarını vücut hizasının üstünde kaldır" cevabını verdi.

Hastane yolunda ambulansta yaşamını yitirdi

Dinlenmek için odasına gittiğinde bayılarak kendisinden geçen genç adam ailesinin ihbarı üzerine eve gelen ambulansla hastaneye götürülmek istendi. Ancak genç adam hastane yolunda ambulansta yaşamını yitirdi.

Şüpheli ölüm

Umut Tuğcu'nun şüpheli ölümünün ardından yapılan ön otopside Tuğcu'nun hipertansiyon hastası olduğu, saç ekimi sırasında vücuduna enjekte edilen ilaçların yan etki yaptığı, bu nedenle kesin ölümünün belirlenmesi için Adli Tıp Kurumuna sevk edilmesi gerektiği ifade edildi.

Soruşturma başlatıldı

Kesin ölüm nedeninin belirlenebilmesi için otopsi yapmak üzere Tuğcu'nun cenazesi Adli Tıp'a gönderilirken, ailenin şikayeti üzerine güzellik merkezi ve doktor hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı.