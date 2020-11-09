Ersin Özince kimdir aslen nereli yeni Maliye Bakanı oldu iddiası

Berat Albayrak'ın istifasının ardından yeni Hazine ve Maliye Bakanı kim olacak sorusu akıllara takıldı. Bakanlık için adı geçen isimlerden biri de Ersin Özince oldu. Ersin Özinci 43 yıl İş Bankası'nda görev yapmış 2019 yılında görevinden istifa ertmişti. Peki Ersin Özince kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Eşi Hilal Özince ve çocukları kimdir?

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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın sağlık nedenlerinden dolayı görevinden istifa ettiğini duyurmasının ardından akıllara yeni Maliye Bakanı kim olacak sorusu takıldı. Kulislerde dolaşan isimlerden biri de İş Bankası'nda 43 yıl görev yapmış ve 2019 yılında istifa etmiş iş adamı Ersin Özinci de var. Peki kimdir yeni Hazine ve Maliye Bakanı olacağı iddia edilen Ersin Özinci, aslen nereli, eşi ve ailesi kimdir?

Ersin Özinci aslen Balıkesir Havranlı. 67 yaşında olan Ersin Özinci Hilal Özince ile evli. İşte Ersin Özinci iş hayatı, biyografisi ve ailesi hakkında merak edilenler...

Ersin Özince kimdir: 1953, Havran. Orta Doğu Teknik Üniversitesi İdari İlimler Fakültesi, İşletme Bölümü mezunu. 1976 yılında İş Bankası Teftiş Kurulu Başkanlığında Müfettiş Yardımcısı olarak göreve başlayan Sayın Özince, İş Bankası’nın çeşitli birimlerinde yöneticilik yapmış, 1994 yılında Genel Müdür Yardımcılığına yükseltilmiştir.

Bu görevi sırasında sorumluluk alanları Bankanın Hazine, Finansal Yönetim, Sermaye Piyasaları, Krediler ve İstihbarat-Mali Analiz Bölümlerini kapsayan Sayın Özince, 28 Ekim 1998 tarihinde İş Bankası’nın 15. Genel Müdürü olarak atanmıştır. 31 Mart 2011, 28 Mart 2014 ve 31 Mart 2017 tarihlerinde Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilen Sayın Özince 01 Nisan 2011 tarihinden itibaren Yönetim Kurulu Başkanı, 29 Aralık 2011 tarihinden itibaren Ücretlendirme Komitesi Başkanı, 04 Nisan 2017 tarihinden itibaren de Denetim Komitesi Üyesi, KKTC İç Sistemler Komitesi Üyesi ve Kredi Komitesi Yedek Üyesi olarak görev yapmaktadır.

Ersin Özince, 02.11.1998 - 31.05.2000, 03.06.2002 - 01.04.2011 tarihleri arasında Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı, 17.04.2009 - 01.04.2011 yılları arası Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı, 28.10.1998 - 14.04.2006, 01.04.2011-06.04.2017 yılları arasında ise T. Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmıştır.

Özince Banka dışında Türkiye İş Bankası A.Ş. Mensupları Munzam Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı, Tema Vakfı Mütevelliler Heyeti Üyesi ve 4 Mayıs 2017 tarihi itibarıyla Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmaktadır.