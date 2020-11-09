BIST 1.215
DOLAR 8,24
EURO 9,79
ALTIN 515,55
HABER /  DÜNYA
ADV Prestijli ofislerde işinizi merkeze alın

Dünyada koronavirüs vakalarda korkutan artış! 50 milyonu geçti

ÇİN'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 1 milyon 262 bin 130, virüs tespit edilen toplam kişi sayısı 50 milyon 737 bin 872’ye yükseldi. Dünya genelinde hastalığı yenerek iyileşenlerin sayısı ise 35 milyon 795 bin 245’e ulaştı.

Abone ol

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını 140’tan fazla ülkede yayılmaya devam ediyor. En fazla vakaya sahip ülke olan ABD’de son paylaşılan verilere göre, toplamda 10 milyon 288 bin 480 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 243 bin 768’e ulaştığı bildirildi.

Güney Amerika kıtasında koronavirüs nedeniyle vaka ve ölü sayılarında artış sürüyor. En fazla vakaya sahip 3’üncü ülke olan Brezilya’da son paylaşılan verilere göre, toplamda 5 milyon 664 bin 115 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 162 bin 397’ye ulaştığı bildirildi.

Vakalar patladı
Dünya genelinde vaka sayısı olarak beşinci sırada bulunan Fransa’da toplam vaka sayısı 1 milyon 787 bin 324’e yükselirken, virüs kaynaklı can kaybı 40 bin 439 olarak rapor edildi. İspanya’da vaka sayısında artış sürüyor. Toplam vaka sayısı 1 milyon 388 bin 411’e ulaştı. Ülke genelinde toplam can kaybının da 38 bin 833’e yükseldiği aktarıldı.

SON DAKİKA HABERLERİ
İstanbul'da saç ekimi ölümle sonuçlandı soruşturma başlatıldı
Didem Soydan'dan Muharrem İnce'ye 'mesaj' kapağı! 'Siz de mesaj atmıştınız'
Arkadaşlık istediğini reddeden kadını kaçırmak istedi! Sonra da sırtından bıçakladı
İstanbul'da DEAŞ baskını! 11 ilçedeki operasyonlarda 17 kişi gözaltına alındı
Berat Albayrak istifa mı etti haber doğru mu? Türkiye bu haberle çalkalanıyor
Saros Körfezi'nde balıkçı teknesi battı
ÖNCEKİ HABERLER
Adalet Bakanlığı, cezaevlerindeki son koronavirüs durumunu açıkladı
Felipe Melo'nun ayak bileği kırıldı Galatasaray'dan ilk mesaj
Gaziantep'te düğünde hayatının hatasını yaptılar! 88 bin lira ceza yediler
Yeni Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'dan banka genel müdürleri ile toplantı
Avcılar ve Silivri’de alarm! Her 5 binadan 1'i yıkılacak
Masterchef Emir kaç yaşında Emir Elidemir kimin oğlu babası kimdir?
Yorumlar