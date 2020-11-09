Gaziantep'te düğünde hayatının hatasını yaptılar! 88 bin lira ceza yediler
GAZİANTEP'te katıldıkları düğünde havaya ateş açan 2 kişiye 88 bin 490 lira cezası kesildi.Abone ol
Karacaoğlan Mahallesi'nde dün yapılan sokak düğününde havaya ateş açıldığı ihbarını alan polis, hemen adrese gitti. Davetlilerden birinin cep telefonu kamerası ile kaydettiği görüntüler incelemeye alındı. Görüntülerden havaya ateş açan 2 kişi tespit edildi.
İsimleri açıklanmayan ikili, gözaltına alındı. Üzerlerinden tabanca çıkan şüphelilere, 'meskun mahalde silah ateşledikleri' için 44 bin 245'er lira para cezası uygulandı. Gözaltına alınan ve ifadelerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakılan şüpheliler hakkında başlatılan soruşturma ise devam ediyor.
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