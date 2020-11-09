Merkez Bankası yeni başkanı Naci Ağbal'dan piyasalara ilk mesaj

Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal, ''19 Kasım'daki Para Politikası Kurulu toplantısına kadar mevcut durum ve beklentiler gözden geçirilip gelişmeler de yakından takip edilerek; oluşacak veri ve değerlendirmeler ışığında gerekli politika kararları alınacaktır.'' dedi.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanlığında cumartesi günü devir teslim töreni gerçekleşmişti. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Merkez Bankası Başkanlığından alınan Murat Uysal, görevini yeni Başkan Naci Ağbal'a devretmişti.

Yeni başkan Naci Ağbal, yaptığı yazılı açıklamada, Merkez Bankası olarak temel amaçlarının fiyat istikrarını sağlamak ve sürdürmek olduğunu, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda tüm politika araçlarının kararlılıkla kullanılacağını vurguladı.

''Gerekli politika kararları alınacaktır''

Para politikasında, şeffaflık, hesap verebilirlik ve öngörülebilirlik ilkeleri çerçevesinde iletişimin güçlendirileceğinin altını çizen Ağbal, "19 Kasım 2020 tarihli Para Politikası Kurulu toplantısına kadar mevcut durum ve beklentiler gözden geçirilip gelişmeler de yakından takip edilerek; oluşacak veri ve değerlendirmeler ışığında gerekli politika kararları alınacaktır." ifadelerini kullandı.