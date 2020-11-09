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Joe Biden'ı ilk tebrik eden Kemal Kılıçdaroğlu olay oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı devirmek için muhalefete destek vereceğini söyleyen Joe Biden'ı, ABD Başkanı seçilmesinden ötürü tebrik eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tartışılıyor. Ahmet Hakan, Kılıçdaroğlu'nu böyle eleştirdi.

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ABD'nin 46. başkanı seçilen Joe Biden'ı Türkiye'den ilk tebrik CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan gelmesi tartışma konusu oldu. 

Obama'nın yardımcısıyken Türkiye kartışı politikalarıyla bilinen Biden'a sıcak mesaja sosyal medyada yorum yağdı.

Biden'n geçtiğimiz aylarda ortaya çıkan skandal konuşmanın yankıları sürerken gelen bu tebrik, Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan'ın gündemindeydi. 

"İlişkilerimizin güçlenmesini dilerim"

Ahmet Hakan, bugünkü yazısında Erdoğan'ı devirmek için muhalefeti destekleyeceğini söyleyen Biden'a mesaj göndermesini bu sözlerle eleştirdi:

Kılıçdaroğlu'na not önerisi

"Ama keşke Biden’a gönderdiği tebrik mesajının altına şöyle bir not eklemeyi akıl etseydi:

“Tebrikler Sayın Başkan... Umarım görev yaptığınız süre içinde Türkiye’nin iç sorunlarına müdahil olmayı aklınızın ucundan bile geçirmezsiniz. Buradaki iç işleyişe dışarıdan müdahil olmak gibi bir ayıba imza atmazsınız.”

Diyeceksiniz ki:
“Bunu akıl edecek olsa... Yıllardır yüzde 20’lere çakılıp kalmazdı.”

Neyse... Neyse...
Bu bahsi kapatalım çok rica edeceğim. Överken kötülemeyelim şimdi."

Biden ne demişti?

Ocak ayında söylediği belirtilen ve geçtiğimiz ağustos ayında ortaya çıkan skandal konuşma Türkiye'de tepkiyle karşılanmıştı.

"Yapacağım en son şey, ona (Erdoğan'a) Kürtler konusunda boyun eğmek olurdu" şeklinde ifadeler kullanan Joe Biden, diğer taraftan Türkiye'nin bölgedeki faaliyetlerini nasıl izole edecekleriyle ilgilenmeleri gerektiğini söyledi.

Joe Biden, skandal konuşmasında şunları kaydetti: "Bence ona (Erdoğan'a) çok farklı bir yaklaşım uygulamalıyız. Başkan seçilirsem Erdoğan'ı darbeyle değil seçimle devireceğim, muhalefete destek vereceğim. Parlamento'ya katkı sunmak isteyen Kürt toplumunu entegre etmek için... Bu iş bir süre iyi gidiyordu."

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