Mehmet Şimşek kimdir aslen nereli Kürt mü? Yeni Maliye Bakanı iddiası

Berat Albayrak'ın istifasının ardından yeni Hazine ve Maliye Bakanı kim olacak sorusu akıllara takıldı. Bakanlık için adı geçen isimlerden biri de 61, 62 ve 63. hükümetlerde Maliye Bakanı olarak görev yapmış Mehmet Şimşek oldu. Peki Mehmet Şimşek kimdir, Kürt mü, aslen nereli? Mehmet Şimşek yabancı eşi ve ikinci karısı kimdir?

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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın sağlık nedenlerinden dolayı görevinden istifa ettiğini duyurmasının ardından akıllara yeni Maliye Bakanı kim olacak sorusu takıldı. Kulislerde dolaşan isimlerden biri de Mehmet Şimşek oldu. 61, 62 ve 63. hükümetlerde Maliye Bakanı olarak görev yapmış Mehmet Şimşek'in adı tekrar bakanlık için konuşulmaya başladı. Peki Mehmet Şimşek kimdir, aslen nereli, Kürt mü? Mehmet Şimşek'in eşi ve çocukları kimdir?

53 yaşındaki Mehmet Şimşek aslen Batman Gerçüşlü ve Kürt kökenli siyasetçi. Mehmet Şimşek ilk evliliğini 20 Ocak 1999'da ABD uyruklu Annalise Granwald'la evlendi. Mehmet Şimşek maliye bakanı olduğu dönemde 2009 yılında karısı Annalise Granwald'den boşandı. Mehmet Şimşek boşanmanın ardından fazla ara vermeden 2010 yılında ikinci eşi Esra Şimşek ile evlendi. Mehmet Şimşek'in bu evlilikten 3 çocuğu oldu.

Mehmet Şimşek 1 Ocak 1967 Batman Gercüş'te doğdu, aslen Kürt kökenli. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat bölümü mezunu olan Mehmet Şimşek, yüksek lisansını İngiltere'de University of Exeter'de tamamladı. Exeter Üniversitesi’nde finans ve ekonomi dalında yüksek lisans derecesini almaya hak kazandıktan sonra Türkiye'ye döndü. Ankara’da üç ay süre ile Etibank’ta çalıştı.Ardından Amerika Birleşik Devletleri’nin Ankara Büyükelçiliği’nde yaklaşık dört yıl kıdemli ekonomist olarak çalıştı.

1997'de New York'a yerleşti. 22 Temmuz 2007 Genel Seçimlerinde AK Parti Gaziantep 1. sıra milletvekili olarak seçildi. Seçimlerin ardından kurulan 60. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’nde Hazine’den sorumlu Devlet Bakanı olarak görev yaptı. 01 Kasım 2015 Genel Seçimlerinde Ak Parti Gaziantep 1. sıra milletvekili olarak seçilen Şimşek, 64. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nde Başbakan Yardımcılığı görevine getirildi.

Mehmet Şimşek'in yabancı eşi kimdir: Mehmet Şimşek daha önce 20 Ocak 1999'da ABD uyruklu Annalise Granwald'la evlendi. 1971 doğumlu ABD (Wisconsin Eyaleti) uyruklu Annalise Granwald Mehmet Şimşek'le evliliğinin ardından yasal süreleri tamamlayarak Türk vatandaşlığına geçti. Mehmet Şimşek'in bu evliliği Türkiye'ye dönene kadar sürdü. Mehmet Şimşek maliye bakanı olduğu dönemde 2009 yılında karısı Annalise Granwald'den boşandı.

Mehmet Şimşek İngiliz vatandaşı: 2005'te İngiltere'de Merrill Lynch'te çalıştığı dönemde Mehmet Şimşek ABD vatandaşı olan eşiyle birlikte İngiliz vatandaşlığına başvurdu. Şimşek, İngiltere makamlarına yaptığı başvurunun olumlu karşılanmasının ardından Türk İçişleri Bakanlığı'na müracaat etti. İçişleri Bakanlığı da, 26 Temmuz 2006'da 'Şimşek'in Türk vatandaşlığının korunarak Birleşik Krallık (İngiltere) vatandaşı olması'na izin verdi. Bakan Şimşek, İngiliz vatandaşlığıyla ilgili sorulara 'Olunmayacak diye bir yasak mı var?' yanıtını vermişti.

Mehmet Şimşek ikinci eşi Esra Şimşek kimdir: Mehmet Şimşek boşanmanın ardından fazla ara vermeden 2010 yılında ikinci eşi Esra Şimşek ile evlendi. Mehmet Şimşek'in bu evlilikten 3 çocuğu oldu. İkiz kızlarına Azra Esma ile Sare Nur ismini veren çift oğullarına da Mehmet Emre adını koydu.

Amerika'nın Ankara Büyükelçiliği’nde yaklaşık dört yıl kıdemli ekonomist olarak çalışan Mehmet Şimşek, 1997'de New York'a yerleşti ve uluslararası yatırım bankası UBS'in hisse senedi analiz kısmında araştırmacı olarak görev yaptı. 1998 yılında İstanbul'a dönen Mehmet Şimşek, Deutsche - Bender Menkul Değerler’de iki yıl çalıştı ve ardından dünyanın önde gelen yatırım bankalarından birisi olan Merrill Lynch’e geçip İngiltere'ye yerleşti.

Mehmet Şimşek'in İngiltere günleri : 2000 yılı ortalarında başlayan Merrill Lynch döneminin ilk günlerinde Mehmet Şimşek'in sorumluluk alanında Türkiye, Yunanistan, Mısır ve İsrail’i içeren Akdeniz bölgesi bulunuyordu. 2001'in ortasından itibaren de sorumluluk alanına Rusya, Polonya, Macaristan ve Çek Cumhuriyeti gibi gelişmekte olan Avrupa ülkeleri eklendi. Şimşek 2005 yılı sonunda Merrill Lynch'in Avrupa, Ortadoğu ve Afrika Bölgesi Ekonomik ve Stratejik Araştırmalar Bölümü Başkanlığına getirildi.

Mehmet Şimşek'in bakanlığa giden yolculuğu : Mehmet Şimşek başarılı ekonomi kariyerini siyasete taşıdı. Temmuz 2007 Seçimleri'nde Ak Parti Gaziantep miletvekili, Haziran 2011 Seçimleri'nde Ak Parti Batman miletvekili , Haziran 2015 Seçimleri'nde Ak Parti Gaziantep miletvekili olarak meclise girdi. Maliye bakanlığı ve ekonomiden sorumlu devlet bakanlığı görevlerinde bulunan Mehmet Şimşek, 64. Hükümet'te Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcılığı görevinde bulunuyor.