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Bursa'da yaşlı adamın çaresizliği 'Kimsem yok' diyerek yardım istedi

İhlas Haber Ajansı

BURSA'da 80 yaşında kimsesi olmayan adam yatağa mahkum kaldı. Komşularının destek olmaya çalıştığı adam 'tuvalete bile gidemiyorum' diyerek yardım çağrısında bulundu.

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20 yıldır kendisine ait evde tek başına yaşayan Kemal Adıyaman (80), birkaç aydır hastalığından dolayı yatağından kalkamıyor. Zaman zaman komşusu Hüseyin Karaman ve diğer arkadaşı yardımına koşuyor.

Hüseyin Karaman, "Abimizin hiç çocuğu olmadı. Uzaktan ablasının kızı vardı, o da vefat etti. Hiç kimsesi yok, hiçbir akrabası da yok. Biz kendisini eskiden beri tanıdığımız için mahallemizin bir ferdini böyle gördüğümüz zaman içimiz sızlıyor" dedi.

Gözyaşları içerisinde yardım isteyen Kemal Adıyaman ise, "Yaklaşık 2 aydır bu durumdayım. Hiç kalkacak halim yok. Tuvalete bile gidemiyorum" diye konuştu.

Yardım istiyor

Kendisine bakılması için yardım istediğini söyleyen Adıyaman, "Kimsem yok, Allah rızası için bana yardım etsinler" ifadelerini kullandı.

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