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Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'dan önemli açıklamalar

Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal son dakika piyasalara kritik mesajlar verdi. Ağbal, "Fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda tüm politika araçları kararlılıkla kullanılacaktır" dedi.

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Geçtiğimiz hafta sonu Murat Ünsal'ın yerine getirilen yeni Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'dan piyasalara ilk mesaj.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Naci Ağbal, yaptığı yazılı açıklamada, Merkez Bankası olarak temel amaçlarının fiyat istikrarını sağlamak ve sürdürmek olduğunu, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda tüm politika araçlarının kararlılıkla kullanılacağını vurguladı.

Şeffaflık, hesap verebilirlik ve öngörülebilirlik ilkeleri

Para politikasında, şeffaflık, hesap verebilirlik ve öngörülebilirlik ilkeleri çerçevesinde iletişimin güçlendirileceğinin altını çizen Ağbal, "19 Kasım 2020 tarihli Para Politikası Kurulu toplantısına kadar mevcut durum ve beklentiler gözden geçirilip gelişmeler de yakından takip edilerek; oluşacak veri ve değerlendirmeler ışığında gerekli politika kararları alınacaktır." ifadelerini kullandı.

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