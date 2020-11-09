BIST 1.214
DOLAR 8,29
EURO 9,86
ALTIN 517,16
HABER /  GÜNCEL

Çalıştığı şirkette gizlice mesai arkadaşının sesini kaydeden işçi tazminatsız kovuldu

İhlas Haber Ajansı

Çalıştığı şirkette mesai arkadaşlarının sesini kayda alan işçi, işten kovulmasıyla durumu yargıya taşıdı. İşçiye kötü haber Yargıtay'dan geldi. İşten çıkarılan kişiye kıdem ve ihbar tazminatı ödenmemesine hükmedildi.

Abone ol

Çalıştığı özel bir şirkette mesai arkadaşlarının, özel görüşme ve konuşmalarını, kendi cep telefonu ile gizlice kayıt ettiği öne sürülen işçi, işten çıkarıldığını öğrendi. Yargıya taşınan olayda işçi, haklı bir neden olmaksızın işten çıkarıldığını belirterek, kıdem ve ihbar tazminatları, son aya ait ücret, fazla mesai ile ulusal bayram ve genel tatil alacaklarının davalıdan tahsilini talep etti. Davalı işveren, davacının iş akdinin haklı nedenle sona erdirildiğini, davacının herhangi bir alacağının bulunmadığını savunarak davanın reddini talep etti.

Mahkeme, toplanan deliller ve bilirkişi raporuna dayanılarak davanın kısmen kabulüne karar verdi. Kararı, davalı vekili temyiz etti.
Yargıtay 9. Hukuk Dairesi emsal nitelikte bir karara imza attı.

Davacının, iş arkadaşlarının özel görüşme ve konuşmalarını kendi cep telefonu ile gizlice kayıt ettiğinin vurgulandığı Yargıtay kararında; "Fesih öncesi davacı işçiden yazılı savunma talep edildiği ancak davacı işçinin savunma yapmadığı, iş akdinin 6 iş günlük hak düşürücü süre içinde feshedildiği anlaşılmaktadır. Çalışma arkadaşlarının özel hayatına doğrudan müdahale ve şikayete konu edilmesi halinde suç teşkil eden feshe konu eylemin haklı fesih ağırlığında olduğu ortadadır. Mahkemenin eylemin sübutunu kabul ile birlikte bu durumun ancak geçerli feshe konu edilebileceği şeklindeki kabulünün ise yerinde olmadığı, dosyadaki bilgi ve belgelerden anlaşılmaktadır. Sonuç itibariyle davalı işveren fesihte haklı olduğu için davacının kıdem ve ihbar tazminatları taleplerinin reddi gerekirken kabulü hatalıdır. Mahkeme hükmünün oy birliği ile bozulmasına karar verilmiştir." ifadeleri yer aldı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Adana'da her yerde onu arıyorlar kilosu 100 TL! Japonya'ya satılıyor Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
İYİ Parti'de kritik cuma! Ümit Özdağ o paylaşımı neden sildiğini açıkladı
Joe Biden'ı ilk tebrik eden Kemal Kılıçdaroğlu olay oldu
Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz: HES kodu kullanımı daha sağlıklı
Merkez Bankası yeni başkanı Naci Ağbal'dan piyasalara ilk mesaj
İstanbul'da saç ekimi ölümle sonuçlandı soruşturma başlatıldı
Didem Soydan'dan Muharrem İnce'ye 'mesaj' kapağı! 'Siz de mesaj atmıştınız'
ÖNCEKİ HABERLER
Borsa haftaya yüzde 2.1 primle başladı! Banka hisseleri artıda
Ahmet Çakar'dan bomba sözler: Türk futbolunda hile yapılıyor
Eski ABD Başkanı George Bush Joe Biden'ı tebrik etti
MEB'den ilkokul öğrencilerine 3 bin 500 soruluk kaynak desteği
Azerbaycan Başsavcılığı: Ermenistan'ın saldırılarında 93 sivil öldü, 407 kişi yaralandı
Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'dan önemli açıklamalar
Yorumlar