Borsa haftaya yüzde 2.1 primle başladı! Banka hisseleri artıda

Borsa İstanbul BİST 100 Endeksi, güne yüzde 2.1 yükselişle 1.216 puandan haftaya başladı. Bankacılık endeksi yüzde 4'ün üzerinde değerlendi.

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 2.10 artışla 1.216.96 puandan başladı. Açılışta BIST 100 endeksi 25.00 puan ve yüzde 2.10 değer kazanarak 1.216.96 puana yükseldi.

En fazla kazandıran bankacılık

Bankacılık endeksi yüzde 4.47 ve holding endeksi yüzde 1.46 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran bankacılık, en çok gerileyen ise yüzde 0.92 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

6 Nisan haftasından bu yana en iyi performans

Geçen haftanın son işlem gününde yüzde 1.01 değer kazanan BIST 100 endeksi, günü 1.191.96 puandan tamamlarken, haftalık bazda yüzde 7.15 artarak 6 Nisan haftasından bu yana en iyi performansı kaydetti.