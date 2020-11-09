Muhittin Böcek'ten 64 gün sonra sevindiren haber

AKDENİZ Üniversitesi Hastanesi'nde yoğun bakımda koronavirüs tedavisi devam eden Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 64 gün sonra normal servise alınıyor.

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Bilgiyi Akdeniz Üniversitesi Hastanesi yetkilileri de doğrularken, bugün saat 11.30’da senato odasında düzenlenecek basın toplantısıyla Böcek’in genel sağlık durumu hakkında detaylı bilgilendirme yapılacak.

17 Ağustos’ta duyurmuştu

Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek, sosyal medya hesabından 17 Ağustos’ta yaptığı paylaşımla Kovid-19 test sonucunun pozitif çıktığını duyurmuş, herkese maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyması için uyarıda bulunmuştu.

Trakeostomi uygulanmıştı

Böcek, takibinin yapıldığı hastanede sağlık durumu kötüleşince 7 Eylül’de yoğun bakım ünitesine alınmış, 24 Eylül’de Akdeniz Üniversitesi Hastanesine sevk edilmişti. Akciğerlerindeki rahatsızlık nedeniyle solunum kaslarında sorun oluşan Böcek’e, daha iyi nefes alabilmesi için trakeostomi (nefes borusuna delik açılması) uygulanmıştı.