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TÜBİTAK geliştirdi! Türkiye'de kullanılan Covid-19 test kitlerinde yeni dönem

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TÜBİTAK bünyesinde faaliyet yürüten UME'nin, Türkiye'de koronavirüs tanısı için kullanılan PCR testlerindeki ölçüm kalitesini artırmak amacıyla RNA tabanlı referans malzemeler ürettiğini açıkladı.

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Bakan Varank, koronavirüs tespitinde kullanılan PCR testlerinin ürettikleri yeni malzeme ile daha kaliteli sonuç vereceğini söyledi.

PCR testlerinin artık daha kaliteli sonuç vereceğini söyleyeni Varank, "Üç ay gibi kısa bir sürede çalışmalarımızı tamamladık. Bize karşılaştırma için bile verilmeyen RNA tabanlı referans malzemelerden farklı olarak da daha inovatif formda toz ve sıcaklığa dayanıklı yerli ve milli malzemelerimizi ürettik" dedi.

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Soğutma işlemine ihtiyaç duymuyor

Açıklamada ifadelerine yer verilen TÜBİTAK UME Müdürü Dr. Mustafa Çetintaş da yerli ve milli imkanlarla üretilen referans malzemelerle yapılan PCR testlerinin kalitesini teminat altına aldıklarına dikkati çekerek, "Bu malzemenin en önemli katkısı, herhangi bir soğutma işlemine ihtiyaç duymaması. Malzemenin ülke içindeki paydaşlara dağıtımını soğutma işlemine maruz bırakmadan rahatlıkla yapabiliriz" değerlendirmesinde bulundu.

Açıklamaya göre, TÜBİTAK UME laboratuvarlarında yapılan çalışmalarla ellerinde bin 250 adet RNA tabanlı referans malzeme ellerinde mevcut.

UME'nin sayfasından ulaşmak mümkün

Referans malzemeler, "COVID-19 ile Mücadele ve Dayanıklılık Programı" kapsamında "TR42/20/COVID/0035: 2019-nCoV Virüsünün Hızlı ve Güvenilir Şekilde Teşhisine Yönelik Tanı Kiti Referans Malzemesi Üretilmesi" başlıklı projeyle Doğu Marmara Kalkınma Ajansından destek aldı. Üç aylık proje sürecinin ardından "donuk" ve "liyofilize" olarak 2 farklı formda bin 250 referans malzeme üretildi. Referans malzemelere dair içerik ve fiyat bilgilerine TÜBİTAK Ume'nin resmi web sitesinden ulaşmak mümkün.

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