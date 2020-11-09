Ekim ayına ilişkin Nakdi Ücret Desteği ödemeleri bugün başlıyor. Sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olanların ödemeleri PTT aracılığıyla gerçekleştirilecek.

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Ekim ayı Nakdi Ücret Desteği ödemeleri bugün başlıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada "Ücretsiz izne ayrılan çalışanlarımızın Nakdi Ücret Desteği ödemeleri 9 ve 10 Kasım tarihinde yapılacak." ifadelerini kullanmış ve ödemelerin banka hesapları üzerinden yapılacağını anımsatmıştı.

Sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olanların ödemeleri PTT aracılığıyla gerçekleştirilecek.