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Kahramanmaraş'ta 21 yaşındaki genç kızın sokak ortasında cansız bedeni bulundu

İhlas Haber Ajansı

KAHRAMANMARAŞ'ta vatandaşlar tarafından sokak ortasında hareketsiz bulunan genç kızın hayatını kaybettiği belirlendi.

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Edinilen bilgiye göre, olay, Onikişubat ilçesi Karacaoğlan Mahallesinde meydana geldi. Sokakta yerde yatan genç bir kızı gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri, genç kızın hayatını kaybettiğini tespit etti.

Yapılan incelemede genç kızın Gamze Orçan olduğu belirledi.
Genç kızın kesin ölüm nedeni yapılan inceleme sonunda ortaya çıkacak.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

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