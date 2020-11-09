Adana'da akrabasını 'gulu gulu' diye soydu! Kocasının altınlarını sevgilisine verince...

Akrabaya soygun planı: Mahsun A. ise parasının olmadığını, altını ve 10 bin lirayı yerine koyamayacaklarını söyledi. Bunun üzerine Filiz D., eşinin kuzeninin eşi T.Ç.’nin (33) altınları olduğunu söyledi. Mahsun A. da bu bilgi üzerine T.Ç.’yi soyarak 3 bilezik ile 10 bin lirayı yerine koyabileceklerini söyledi.