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Erzincan'da ekmeğe 25 kuruş zam geldi! 1 lira 75 kuruştan satılacak

ERZİNCAN'da ekmeğe zam geldi. Daha önce 1,5 TL'den satılan 220 gram ekmek bundan böyle 1 lira 75 kuruştan satılacak. Zamlı tarife bugünden itibaren geçerli olacak.

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Erzincan’da daha önce 1,50 TL'den satılan 220 gram ekmeğin fiyatı, 25 kuruşluk zamla 1 lira 75 kuruşa çıkarıldı. Zamlı tarifeye göre Erzincan'da 220 gram ekmek 1 lira 75 kuruştan satılacak.

Fırıncılar Odası'nın talebi doğrultusunda ekmeğin fiyatına 25 kuruş zam yaptı. Erzincan Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ile Fırıncılar Odası tarafından yeni ekmek fiyat tarifesi fırıncılara dağıtıldı.

Yeni tarifeye göre, Erzincan'da ekmeğin bugünden itibaren 1 lira 75 kuruştan satılacak.

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