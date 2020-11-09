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Van'da mutfak tüplerinde ele geçirildi! Kilo kilo çıktı

İhlas Haber Ajansı

VAN’ın Gürpınar ilçesinde polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda mutfak tüplerinin içerisine zulalanmış vaziyette 105 kilogram eroin ele geçirildi.

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Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Gürpınar ilçesi bir tüp dağıtım kamyonetinde arama yapıldığı belirtildi. Açıklamada, “Yapılan aramada, mutfak tüplerinin içerisine zulalanmış vaziyette 202 paket halinde toplam 105 kilogram eroin maddesi ele geçirilmiştir. Elde edilen uyuşturucu maddelerle ilgili olarak K.T. isimli şahıs ‘Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/Uyuşturucu Madde Nakletmek’ suçundan yakalanarak gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınan şüpheli, müdürlüğümüzdeki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilecektir” denildi.

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