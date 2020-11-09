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PKK'nın kadın elebaşı HDP'ye ağladı: Bitme noktasındayız

KCK’nın sözde eş başkanı Hülya Oran, meclisteki uzantıları olarak görülen HDP milletvekillerine "Bitme noktasındayız. Dar bir alana hapsedildik" diye dert yandı.

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PKK'nın üst yapılanması KCK'da kadın elebaşı Hülya Oran'dan hainleri üzen son dakika haberi geldi. Amanoslar yapılanması da çökertilen Terör örgütü PKK'da Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak'ın Kuzeyi'nde kurduğu üs bölgeleri ile köşeye sıkıştırdığı terör örgütü PKK'nın üst yapılanması KCK'nın sözde eş başkanı Hülya Oran, HDP milletvekillerine dert yandı. "Dar bir alana hapsediliyoruz" diyen Oran örgütün içine düştüğü çaresizliği itiraf etti.

Bir yandan Mehmetçiğin yürüttüğü kararlı operasyonlar, diğer taraftan Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin Irak'ın kuzeyinde, örgüt kontrolündeki alanlarda yeniden otorite sağlamaya başlaması terör örgütü PKK'yı darboğaza sürükledi.

PKK iyice köşeye sıkıştı
Son olarak Irak'ın kuzeyinde Duhok kırsalındaki Gara bölgesine de Peşmerge Özel Kuvvetleri olarak bilinen Zaravani güçlerinin yerleştirilmesi PKK'yı iyice köşeye sıkıştırdı. Diğer taraftan PKK'nın artık Kuzey Irak'ta ciddi bir tehdit haline geldiğini belirten Mesud Barzani, terör örgütüne bölgeyi terk etmeleri yönünde çağrısını yineledi, aksi halde askeri operasyona başlayacakları sinyalini verdi.

Kendini patlatmıştı
Sabah'ta yer alan habere göre; HDP'li milletvekilleriyle sık sık yaptığı görüşmelerle bilinen terörist elebaşlarından KCK Eş Başkanı Bese Hozat kod adlı Hülya Oran da saklandığı delikten örgüt yayınlarına yaptığı açıklamayla örgütün yaşadığı çaresizliği çarpıcı sözlerle itiraf etti. PKK'da son olarak İskenderun'da saldırı düzenlemek isteyen hainler etkisiz hale getirilmiş. Bir tanesi de başaramayacağını anladığı anda kendini patlatmıştı.

''Bu saldırılar KDP desteğiyle oluyor''
Terörist Hülya Oran HDP'lilere adeta ağladığı konuşmasında şu ifadeleri kullandı; ''Irak'ta bize yönelik yoğun saldırılar var. Türk ordusu artık öyle bir şey geliştiriyor ki, yüzlerce kayıp yaşandı ve yaşanıyor. Gittikleri yerlerde de askeri üsler kuruyor, tahkim ve ilhak ediyorlar. Bu saldırılar KDP desteğiyle oluyor. Gara'nın birçok bölgesine Zaravani Özel güçlerini yerleştirdiler. KDP Türk devletiyle planlı hareket ediyor. Türk askerlerinin girmediği daha iç kesimlere peşmerge özel güçleri yerleştiriliyor.

''Bizi dar bir alana hapsederek Türk devletine ezdiriyorlar''
Barınma alanlarının arasına yerleşip bir alan ile diğer alan arasındaki bağlantıyı kesiyorlar. Geliş-gidiş hattını koparıyorlar. Bizi dar bir alana hapsederek Türk devletine ezdiriyorlar. Bize yönelik bir savaş hazırlığı içindeler. Kaldığımız alanlara karakol kuruyor, geçiş yollarına üs bölgesi oluşturuyor. İstihbarat paylaşımı yaparak hava harekâtları yaptırıyorlar.

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