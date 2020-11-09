Milli Savunma Bakanlığı: Fırat Kalkanı bölgesinde 2 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi
Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açarak sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.Abone ol
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açarak sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açarak sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hale getirildi" denildi.
Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açarak sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hale getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/aPSg7F7dEC— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 9, 2020
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