BIST 1.224
DOLAR 8,04
EURO 9,56
ALTIN 510,23
HABER /  YEREL
ADV Prestijli ofislerde işinizi merkeze alın

Kocaeli'de siber dolandırıcılara operasyon

KOCAELİ'de düzenlenen siber dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 29 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Abone ol

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekiplerince siber suçların önlenmesi ve takibine yönelik başlatılan çalışmada önceki gün gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

İnternet üzerinden sahte siteler kurup "oltalama" yöntemiyle vatandaşlara uygun fiyatlardan ürün satma vaadiyle kart bilgilerini aldıkları öne sürülen 2'si kadın 29 kişi, sağlık kontrolünün ardından Gebze Adliyesi'ne çıkarıldı.

Operasyonda, şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarındaki aramalarda, 1 ruhsatsız tabanca, 18 fişek, çok sayıda cep telefonu, bilgisayar, banka kartı, suçtan kaynaklandığı değerlendirilen 10 bin lira ile piyasa değeri 350 bin lira olan otomobile el konulmuştu.

SON DAKİKA HABERLERİ
Cihat Yaycı'dan çarpıcı Joe Biden yorumu! FETÖ'yü büyütenler daha güçlü olacaklar...
Altın fiyatlarında son durum ne? İşte 9 Kasım Pazartesi altın fiyatları
TÜBİTAK geliştirdi! Türkiye'de kullanılan Covid-19 test kitlerinde yeni dönem
AK Parti MYK toplantısı! Gündemdeki kritik 4 konu değerlendirilecek
Ahmet Çakar'dan bomba sözler: Türk futbolunda hile yapılıyor
İYİ Parti'de kritik cuma! Ümit Özdağ o paylaşımı neden sildiğini açıkladı
ÖNCEKİ HABERLER
Ahmet Uz kimdir neden öldü Ahmet Uz kaç yaşında?
Juventus, Ronaldo ile yollarını ayırıyor
Lütfi Elvan kimdir aslen nereli eşi Zeliha Elvan kimdir?
Öldürülemiyor ve istilacı! ABD'de çekiş başlı solucan alarmı
PKK'nın kadın elebaşı HDP'ye ağladı: Bitme noktasındayız
Mehmet Şimşek kimdir aslen nereli Kürt mü? Yeni Maliye Bakanı iddiası
Yorumlar