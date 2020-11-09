Ahmet Uz kimdir neden öldü Ahmet Uz kaç yaşında?

Yeşilçam'ın ünlü oyuncularından biri olan Ahmet Uz tedavi gördüğü hastanede akciğer rahatsızlığı nedeniyle vefat etti. Birçok dizi ve filmde rol alan Ahmet Uz'un hayatı merak konusu oldu. 75 yaşında vefat eden Ahmet Uz, aslen Ankaralı.

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Yeşilçam oyuncusu Ahmet Uz hayatını kaybetti. Türk sinemasına büyük emekler veren önemli sanatçılardan birisi olan Ahmet Uz, oyunculuk dışında yapımcılık dönemi de geçirmiştir. Ahmet Uz'un yakın zamanda rol aldığı filmler arasında İncir Reçeli, Bir Aşk Hikayesi, Kehribar gibi projeler yer almaktadır. Peki, Ahmet Uz kimdir nereli kaç yaşında vefat etti? İşte, Ahmet Uz filmleri ve dizileri hakkında detaylı bilgiler

Ahmet Uz kimdir, kaç yaşında: Ahmet Uz, 22 Mart 1945'te Ankara'da dünyaya geldi. Müzisyen bir aileden gelen ve 1970 yılında İstanbul Belediye Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun olarak sanat yaşamına adımını atan Uz, bazı özel tiyatro kuruluşlarında ve Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'nde görev yaptı. Şehir Tiyatroları kadrosuna geçmesi, 1977 sürecinde oldu. 100'den fazla oyunda rol alan sanatçı, tiyatro dışında sinema ve dizi filmler de çevirmiştir. Ayrıca seslendirme konusunda da çalışmalarda bulunan Ahmet Uz, bazı filmlere de yapımcı olarak imza atmıştır.

Ahmet Uz filmleri ve dizileri

Yapımcılık;

Kadınca -1984

Acı - 1984

Fırtına Gönüller - 1984

Fidan - 1984

Şaşkın Gelin - 1984

Darbe - 1984

Oyunculuk;

Kehribar - 2016

İncir Reçeli 2 - 2014

Bir Aşk Hikayesi - 2013

Acayip Hikâyeler - 2012

Unutulmaz - 2009-2011

Mahşer - 2007

Peri Tozu - 2007

Küçük Hanımefendinin Şoförü - 2006

Küçük Hanımefendi - 2006

Eylül - Hamdi

Yeniden Çalıkuşu - 2005

Zeytin Dalı - 2005

Yadigar - 2004

Yabancı Damat - 2004

Şarkılar Seni Söyler - 2003

Mühürlü Güller - 2003

Zehirli Çiçek - 2000

Cadı Ağacı - 1994

Kara Melek - 1996

Üç İstanbul - 1983

Bir Yudum Mutluluk - 1982

Erkek Fatma - 1969