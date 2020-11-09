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Lütfi Elvan kimdir aslen nereli eşi Zeliha Elvan kimdir?

Berat Albayrak'ın istifasının ardından yeni Hazine ve Maliye Bakanı kim olacak sorusu akıllara takıldı. Bakanlık için adı geçen isimlerden biri de 65. Hükümet'te Kalkınma Bakanı olan Lütfi Elvan oldu. Peki Lütfi Elvan kimdir, aslen nereli? Lütfi Elvan'ın eşi Zeliha Elvan ve çocukları kimdir?

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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın sağlık nedenlerinden dolayı görevinden istifa ettiğini duyurmasının ardından akıllara yeni Maliye Bakanı kim olacak sorusu takıldı. Kulislerde dolaşan isimlerden biri de  65. Hükümet'te Kalkınma Bakanı olan Lütfi Elvan oldu. Bu iddianın ardından Lütfi Elvan'ın hayatı merak konusu oldu.  2016-2018 yılları arasında görev yapmış eski Türkiye Kalkınma Bakanı aslen 58 yaşında ve aslen Ermenekli. Zeliha Elvan ile evli olan Lütfi Elvan'ın 2 çocuğu var.

Lütfi Elvan kimdir: 12 Mart 1962'de Karaman Ermenek'te doğdu. Baba adı A. Nuri, anne adı Samiye'dir.

Lütfi Elvan'ın eşi Zeliha Elvan

Maden Yüksek Mühendisi, Ekonomist ve Planlamacı; İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesini bitirdi. İngiltere'de Leeds Üniversitesi'nde Maden ve Yöneylem Araştırması alanında, ABD'de Delaware Üniversitesi'nde ekonomi dalında yüksek lisanslarını yaptı. 

Etibank'ta yüksek mühendis olarak göreve başladı. DPT'de Planlama Uzman Yardımcısı, Uzmanı, Kalkınmada Öncelikli Yöreler Daire Başkanlığı ve Müsteşar Yardımcılığı görevlerinde bulundu. Ayrıca, OECD Kırsal Kalkınma Grubu Başkan Yardımcılığı, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı ve AB Müzakere İzleme ve Yönlendirme Komitesi Üyesi olarak görev yaptı. 

23.Dönem Karaman Milletvekili seçildi. 23.Dönemde Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu Eşbaşkanlığı, Türkiye Macaristan Dostluk Grubu Başkanlığı ve Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Türkiye Temsilciliği görevlerinde bulundu. 24.Dönem Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı oldu. 

26 Aralık 2013 Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı oldu. 

7 Haziran 2015 Türkiye genel seçimlerinde 25.Dönem Antalya milletvekili olarak seçildi. 

1 Kasım 2015 Türkiye genel seçimlerinde 26.Dönem Mersin milletvekili seçilerek, 24 Kasım 2015 tarihinde 64. Hükümet kabinesinde Başbakan Yardımcısı olarak görev aldı. 

Çok iyi düzeyde İngilizce bilen Elvan, evli ve 2 çocuk babasıdır.

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